貝羅進逼德州休士頓警戒 可能再增強為颶風登陸
熱帶風暴貝羅（Beryl）今天可能增強為颶風並登陸美國南部的德州，當局已針對沿岸發布洪水和停電警報，並撤離居民。
法新社報導，美國國家颶風中心（US NationalHurricane Center）在最新公告中表示，貝羅逼近德州之際，風速達每小時110公里，預計在侵襲德州海岸之前重新增強為颶風。
休士頓市長惠特邁（John Whitmire）說：「我們必須非常、非常認真地看待貝羅，自滿是最大的敵人。」休士頓位於貝羅行進路線上，約230萬市民受到威脅。
惠特邁說，希望休士頓的居民「知道今晚入睡時的天氣狀況，會和你早上醒來時不一樣」。
德州沿岸多處昨天發布颶風和風暴警告，預計貝羅今晨將在港市聖體城（Corpus Christi）與加爾維斯敦島（Galveston Island）之間登陸。
國家颶風中心表示，德州部分地區的降雨量預計將高達 380毫米，部分地區還可能山洪爆發。
聖體城所在的努埃塞斯郡（Nueces County）當局要求在海灘度假的遊客離開該市，而對2017年颶風哈維（Hurricane Harvey）帶來的災情記憶猶新的鄰郡瑞福吉歐郡（Refugio County）6日已發布強制撤離令。
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