氣象專家也傻眼！美國賭城高溫飆近49度 創新高

全美各地持續受到熱浪侵襲，多地出現破紀錄高溫。內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）7日測得約華氏120度超高溫（攝氏48.89度），是有紀錄以來新高，連氣象專家都傻眼。

當地媒體報導，美國國家氣象局（National Weather Service）當地時間7日下午3時左右，於麥卡倫機場（Harry Reid International Airport）測得華氏120度高溫，創下新紀錄。

對此國家氣象局專家尼克森（Ashley Nickerson）與梅爾策（Sam Meltzer）震驚表示，原本預估高溫會打平2021年紀錄的華氏117度（約攝氏47.2度），沒想到突破僅有25%機率的華氏118度（約攝氏47.8度）來到120度。

拉斯維加斯上次最高溫記錄是華氏117度（約攝氏47.2度），有紀錄以來共出現5次，最近一次是在2021年。

尼克森提到，「今天有一點西南風使我們保持較暖和，高壓中心從加州海岸移入內陸，使溫度變得更高。」

另外，氣象局在當地辦公室停車場進行實測，結果發現車內儀表板溫度飆到華氏215度（約攝氏101.7度），當時室外溫度為華氏115度（約攝氏46.1度），提醒民眾必須多加注意極端高溫。