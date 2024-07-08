快訊

台積電衝1050元再創天價！台股漲逾410點 攻23966點盤中新高

「不用買Pro版」只要入手平價版iPhone 16！蘋果專家曝5大購買誘因

高雄豪宅「折屍藏衣櫃」命案主嫌收押 幫洗屍2共犯當庭釋放

川普重返白宮有贏面 北約盟友準備因應防變局

中央社／ 華盛頓7日專電
美國前總統川普。美聯社資料照
美國前總統川普。美聯社資料照

美國前總統川普下週將獲共和黨提名再度角逐白宮大位。Politico今天報導，北約及韓國等美國盟友，已因應可能的變局，外交官穿梭安排與共和黨州長或保守派智庫會面，建立川普圈人脈，還有「防川普」（Trump-proof）應變。

政治新聞媒體Politico與德國報紙世界報（Welt）近期訪問超過50名來自北約（NATO）成員國及其他美國盟友國家的外交官、國會議員、專家等，了解他們如何為川普（Donald Trump）可能當選做準備。川普的外交立場被稱為「交易式的孤立主義」，他曾說過要退出北約、不滿北約成員防衛支出過低。

美國的Politico報導，傳言川普有一項烏克蘭和平方案：如果俄羅斯拒絕談判，他將供應烏克蘭大量武器；若烏克蘭拒絕談判，他將收回美國的軍事援助。問題是，該方案是自稱代表川普的人提出，但仔細審視，沒有人獲得川普背書。

報導說，隨著選舉接近，美國的盟友得努力地分辨誰能真正跟川普說上話、誰不能。一名大使館的工作人員證實，大使館曾聯繫多人，對方都自稱代表川普，「實際上，真的不清楚他們與川普的關係有多近」。

報導指出，美國的盟友從川普第一任期學到經驗，與川普或他身邊的人建立私人關係很重要。川普當時與日本首相安倍晉三、巴西前總統波索納洛（JairBolsonaro）、英國前首相強生（Boris Johnson）、及北韓領袖金正恩的關係不錯，他們都與川普有直接聯繫的私人關係。

根據Politico的報導，包括德國、加拿大及其他北約成員都有官員或外交官與共和黨州長、保守派智庫接觸。特別引人注意的是英國新任外交大臣拉米（David Lammy）在5月（當時他是影子內閣外交大臣）與川普陣營的會面。

報導說，拉米5月訪問華府，與川普陣營的參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）、作者范斯（J.D. Vance）見面，拉米在公開談話中為川普對北約的批評緩頰，指外界「誤解」川普，川普主要是希望歐洲能增加國防支出。

Politico指出，拉米的會談結束不久，英媒即作出報導。一名川普的顧問認為，工黨特意洩漏消息，要讓民眾看到，工黨與川普陣營能對話。

報導指出，這次會面對拉米來說是180度的轉變。拉米過去批川普是種族主義者、是「憎恨女性，同情新納粹的反社會者」。他透過這次行程，開啟與川普建立關係的機會，也確保英國的民眾知道他正在這樣做。

北約9日至11日將在華府召開75週年峰會。在6月召開的北約國防部長會議上，成員國同意北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）的提案，將北約的「烏克蘭安全援助小組」（Security Assistance Group-Ukraine）由美國主導轉移到北約，特別是轉移給歐洲的成員國。這項提案預計在峰會獲得通過。

報導指出，有外交官說，這項提案是一項「防川普」當選的措施，預防川普上任後，可能會想要影響、改變北約援助烏克蘭的政策。

美國國會去年底通過立法，除非得到國會強力支持，總統無法決定退出北約。

根據報導，美國國務院近日證實，韓國督促美國提早續簽關於2.8萬美軍在韓國駐軍的協議。該協議至2025年才到期，但屆時若是川普當總統，續簽可能會遇到困難。川普過去曾說，希望韓國支付更多費用支持美國在韓國的駐軍。

報導說，川普2016年當選時，沒有人有準備。現在對於他可能有第2任期，有些歐洲國家表示樂觀，但是沒有人知道到時候會有多混亂。

如果川普當選，前川普政府的國防部副助理部長的柯伯吉（Elbridge Colby）據傳可能進國安會。他對美國是否防衛北約成員的看法模稜兩可，並說美國不能以犧牲對抗中國為代價，在歐洲過度擴張。相關說法讓歐洲感到不安。

來自德國綠黨的歐洲議會議員紐曼（HannahNeumann）則說，川普若當選，將是他最後一任，可能會更不穩定，歐洲必須要小心應對。

北約 川普 美國

延伸閱讀

賀錦麗換將拜登獲黨內要角支持 但立場疑「太左」成弱點

「換登」讓她選贏面更大？外界關注賀錦麗出馬戰川普 勝率成話題

前美官員：川普任內以實力謀和平 挺台防禦前所未見

日經亞洲：川普回鍋白宮將削弱北京影響力 中俄友誼小船恐說翻就翻

相關新聞

氣象專家也傻眼！美國賭城高溫飆近49度 創新高

全美各地持續受到熱浪侵襲，多地出現破紀錄高溫。內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）7日測得約華氏120度超高溫（攝氏...

底特律街頭派對發生大型槍擊 2死18傷

底特律7日凌晨一場國慶街頭派對發生大型槍擊，造成2死18傷。

川普重返白宮有贏面 北約盟友準備因應防變局

美國前總統川普下週將獲共和黨提名再度角逐白宮大位。Politico今天報導，北約及韓國等美國盟友，已因應可能的變局，外交...

去年至今 帕金森專家8進白宮

紐約郵報報導，帕金森氏症權威專家坎納德今年初曾會見美國總統拜登的醫師歐康納，而拜登近日接受專訪再度拒絕進行認知測驗，進一...

未來一週熱浪席捲！全美國約有1.3億民眾恐受高溫影響

席捲全美的熱浪數次打破危險高溫紀錄後，美國氣象預報機構預測，從昨天開始的未來一週，從東岸到西岸約有1億3000萬人將面臨...

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

受到熱浪侵襲，美國從東岸到西岸，自周六(6日)至下周末，有多達1億3000萬人會遭到創紀錄高溫「烘焙」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。