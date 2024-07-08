去年至今 帕金森專家8進白宮

紐約郵報報導，帕金森氏症權威專家坎納德今年初曾會見美國總統拜登的醫師歐康納，而拜登近日接受專訪再度拒絕進行認知測驗，進一步加劇外界對其心智狀況的揣測。

紐約郵報援引白宮訪客紀錄表指出，華特里德軍事醫學中心帕金森氏症專家坎納德，自二○二三年八月至今八度造訪白宮官邸，其中七次見了華特里德與白宮的聯絡窗口納斯沃錫，兩人最近一次會面發生在今年三月。

今年一月十七日，坎納德亦曾會見拜登醫師歐康納。

曾在歐巴馬和川普政府擔任白宮醫師的共和黨德州眾議員傑克森表示，由於拜登的健康是歐康納的主要責任，因此這次會面「他們很可能在談論拜登」。

坎納德是帕金森氏症權威，在華特里德執業將近廿年，而坎納德在商業社群領英的頁面描述，長期「擔任支援白宮醫療部門的神經學專家」。其最新一篇論文發表於二○二三年八月，刊登在期刊「帕金森氏症及相關疾病」，主要研究「早期階段」的帕金森氏症。

華盛頓郵報六日報導，歐康納自二○○九年開始擔任拜登醫師，可是從未建議拜登進行認知測驗。衛報指歐康納是整骨醫師。

拜登五日接受美國廣播公司新聞網專訪，排除接受並公開第三方認知測驗的可能。