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未來一週熱浪席捲！全美國約有1.3億民眾恐受高溫影響

中央社／ 波特蘭7日綜合外電報導
席捲全美的熱浪數次打破危險高溫紀錄後，美國氣象預報機構預測，從昨天開始的未來一週，從東岸到西岸約有1億3000萬人將面臨長時間高溫威脅。新華社
席捲全美的熱浪數次打破危險高溫紀錄後，美國氣象預報機構預測，從昨天開始的未來一週，從東岸到西岸約有1億3000萬人將面臨長時間高溫威脅。新華社

席捲全美的熱浪數次打破危險高溫紀錄後，美國氣象預報機構預測，從昨天開始的未來一週，從東岸到西岸約有1億3000萬人將面臨長時間高溫威脅。

美聯社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）氣象學家亞薛曼（Jacob Asherman）表示，悶熱高溫與潮濕可能使太平洋西北地區（Pacific Northwest）、中大西洋岸地區（Mid-Atlantic）及東北部（the Northeast）局部氣溫飆升至約攝氏38度以上。

亞薛曼指出，俄勒岡州尤金（Eugene）、波特蘭（Portland）及賽勒姆（Salem）等城市可能出現破紀錄高溫。

全美數十座其它城市也可能創下高溫紀錄，迫使從亞利桑那州布爾海德市（Bullhead）到維吉尼亞州諾福克市（Norfolk）數以百萬計民眾前往避暑中心消暑。

美國國家氣象局昨天宣布，將西南部（the Southwest）許多地區的過熱預警延長到12日。

國家氣象局拉斯維加斯分局發布最新預報時說，「一股危險、歷史性熱浪正要開始肆虐這個地區，從週日起到下週三（7日至10日）期間氣溫預計達到高峰」，並預估過熱現象可能持續至12日。

根據美國國家氣象局，亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）昨天當地時間上午10時30分前，氣溫已升高至攝氏36.6度，前一天最高溫甚至飆升至攝氏47.7度。

氣象學家預估，未來一週多數時間內，該地區溫度將逼近每日最高溫，低海拔沙漠地帶的最高溫預計介於攝氏46.1度至48.8度。

美國國家氣象局指出，西部許多地區未來一週氣溫預料將達到華氏3位數，比平均氣溫高出華氏15至30度（攝氏8至16度）。

美東地區也將面臨更燠熱的天氣。氣象機構預測，巴爾的摩（Baltimore）和馬里蘭州（Maryland）其它地區已發布過熱預警，酷熱指數可能升高至攝氏43度。

此外，美國國家氣象局給巴爾的摩地區的報告建議說，「攝取足夠水分、待在有空調的空間並且避免太陽照射。無論如何不應該把孩童和寵物單獨留在車上」。

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