學校是否該禁手機？ 各國陷入大辯論

智慧型手機是查資料的學習利器，還是讓學生上課分心、成癮的萬惡之源？美國數州近日都禁止學生上課用手機，政府認為，手機的社群軟體成癮症狀與吸菸、喝酒接近，應該加註警語。但也有研究認為學校禁止手機沒啥好處，重點應該是教會學生如何正確使用手機。

擔憂使用手機成癮

根據《半島電視台》報導，加州、俄亥俄州、印地安納州與佛羅里達州近日都頒布州法律，禁止境內公立學校的學生上課期間使用手機。美國公共衛生署署長穆爾蒂也指出，社群平台的使用應該像抽菸與喝酒一樣加註警語，社群軟體恐對青少年的身心有嚴重影響，國會應該儘速立法規範。

密西根、紐約州等地也有程度不一的學校手機禁令，72%的美國高中教師指出，智慧型手機是學生上課主要分心源；奧克拉荷馬州代表考德威爾也說，不能讓青少年一直接觸智慧型手機。社會心理學家海德特也認為，根據他的研究與訪談紀錄，手機成癮上升與人類心理健康衰退有顯著相關性。

證據並不明顯

贊成在學校使用手機的一方認為，相關研究不足以證實學生心理健康狀況下降就是手機造成；澳洲昆士蘭大學兒童早期教育專家坎培爾便蒐集全球有關學校手機禁令的1317篇論文，另外還有22篇在中國、捷克、迦納、挪威、西班牙、英國與美國等地、有實驗前後對照的論文，發現學校禁用手機的好處並不多。

但也有英國智庫發表論文認為，該論文觀察的是戒斷初期，等到一段時間過去，學生就會專心在學習上。美國全國家長公會主席羅德里哥斯認為，應該教會小孩如何學習正確使用智慧型手機，禁令難緩解手機成癮的問題。英國有家長團體「童年免於智慧型手機危害」組織主張禁用手機，該團體主席認為，現在小孩被前所未有的科技控制。

應教導正確使用方式

然而，坎培爾認為，學校120年來都是學生9點上課、3點放學，有寒暑假，坐在書桌前聽大人說要學什麼事情，這段時間科技也不斷演變，不能將小孩變差的任何改變全部都歸咎於手機，應該要教導學生如何正確的使用，若用戒斷、責罵等方式限制小孩使用手機，可能會有反效果。

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