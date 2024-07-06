被騙！辯論會表現糟糕不只失去民主黨廣泛支持 美媒稱拜登陷信譽危機

美國網媒「Axios」6日發表一分幕後專欄，稱拜登總統自辯論表現糟糕以來，不只失去了民主黨的廣泛支持，還丟掉了信譽，對象包括媒體、國會議員跟高層官員，甚至是麾下拿薪水的職員。

一些民主黨高層告訴Axios，拜登在5日的美國廣播公司（ABC）新聞專訪中，否認糟糕的民調數字和黨內普遍的恐慌，讓情況變得更加糟糕。

Axios記者湯普森（Alex Thompson）日復一日紀錄了深感憤怒與被誤導的長期職員與民主黨高層幹部人數。這些人是拜登的粉絲，許多人還在領他發的薪水。報導指出，「國會議員與民主黨高層覺得被拜登、他的新聞辦公室、競選共同主席凱森柏格（Jeffrey Katzenberg）、他的高級幕僚騙了，他們都保證總統比以往任何時候都更敏銳」。

Axios指出，媒體可能是拜登最大的問題，許多記者忽略了明顯的認知衰退跡象則是公平又保守的批評，但也有例外，如Axios自己、紐約時報與華爾街日報。不過，很少有其他媒體跟進Axios對拜登老化適應措施的獨家報導，還有一些記者幫了白宮，在社群媒體群起攻擊提出質疑的同行。

Axios質疑，什麼樣的事態發展才會阻止民主黨員、媒體和選民觀察每次公開露面尋找衰退的跡象？拜登的幕僚試圖侮辱敢於指出明顯變化的記者後，記者怎麼可能再相信他們？他們怎麼讓現在把拜登的年齡和白宮否認主義視為問題的議員們放心？

有民主黨高層表示，目前尚不清楚拜登可否跟如何恢復信譽。一位民主黨高層兼拜登支持者被問及他如何恢復信譽時說，「退出選戰」。

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