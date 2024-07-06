受害者出面陳述 舊金山政壇性侵風暴延燒

今年4月，舊金山數名民主黨籍領袖接連遭人控訴性侵。聯邦參議員巴迪亞的前女助理哈吉，今天出面陳述被前裴洛西辦公室人員歐提茲侵犯的親身遭遇。風暴蔓延，多位政要呼籲徹底調查。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）今天大幅刊登哈吉（Zahra Hajee）的報導。她公布警方調查報告，表示自己於2021年3月和4月，在居住的公寓遭歐提茲（Kevin Ortiz）性侵。歐提茲則透過律師表明，雙方是你情我願。

26歲的哈吉現任洛杉磯郡長霍瓦特（LindseyHorvath）的通訊官員，過去曾替聯邦參議員巴迪亞（Alex Padilla）、加州參議員威善高（Scott Wiener）及舊金山市議員孟達文（Rafael Mandelman）工作，在加州政治圈頗為活躍。

30歲的歐提茲則是民主黨後起之秀，曾任前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室的地區代表、中國城社區發展中心董事會成員，目前是舊金山拉丁美洲裔民主黨俱樂部聯合主席。

今年4月，歐提茲在內的幾名舊金山政壇新星接連傳出性侵疑雲，舊金山市民主黨中央委員會在裴洛西支持下，已成立特別委員會展開調查。

哈吉說，她與歐提茲在2021年初因工作關係認識，同年3月她邀請歐提茲在一間酒吧碰面，只是想進一步認識，聚會結束她搭Uber回家，歐提茲跳上車，她立即發簡訊給友人表示自己可能遇到麻煩，後來歐提茲隨她進入家門，她表明不想發生性關係，歐提茲則回應說「妳一絲不苟」，並進入她的房間。

哈吉陳述，歐提茲接下來對她摸胸並將手指伸進她的私密處磨蹭。隔天早上，她佯裝沒事，因為害怕之後會發生不好的事，並仍與歐提茲保持聯繫。

歐提茲的律師夸德拉（James Quadra）透過聲明指出，哈吉邀請歐提茲去她家，兩人是自願接吻，歐提茲並未對哈吉做出性侵行為。

4月，再度發生類似情形。她告訴警方，感覺受到侵犯，起床後還嘔吐。

夸德拉反擊，指出歐提茲8次拒絕與哈吉會面，並提供兩人簡訊螢幕截圖證明，表示「哈吉對歐提茲的不實指控是因為他（歐提茲）對發展關係失去興趣」。

哈吉則告訴紀事報，歐提茲採取典型對付受害者策略，將責任歸咎於她來逃避責任，她與歐提茲關係雖然複雜，但在某些脆弱時刻，她並不同意他的行為。

哈吉說，她感覺自己被一位認識且認為是朋友的人侵犯，有種信任受到背叛的感覺，很難與自己和解，她與許多倖存者一樣，選擇責怪自己，「在幾次遭到性侵犯後仍與他維持著關係，並不減少我被侵犯的事實」。

另有一名不願透露姓名的女性也向紀事報表示，她在2019年被歐提茲性騷擾。

兩名女子已向裴洛西辦公室舉報，但尚未被告知審查結果。裴洛西辦公室詢問過歐提茲，但基於保密原則，拒絕發表評論。民主黨特別委員會仍在調查。

紀事報這篇報導刊出後，不少舊金山民主黨人士紛紛出面力挺哈吉。

舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio）轉貼文章呼籲，「我們必須認真對待指控並迅速徹底調查」；台裔舊金山市府律師邱信福（David Chiu）說，「我們不能容忍或原諒性騷擾或性暴力的文化持續存在」，並感謝勇於發聲的人。