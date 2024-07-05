紐時：OpenAI通訊系統2023年遭駭 AI設計細節失竊

「紐約時報」今天報導，一名駭客去年入侵OpenAI內部通訊系統，竊取OpenAI的人工智慧（AI）技術設計細節。

紐時引述兩名知情人士說法報導，這名駭客是從OpenAI員工談論公司最新技術的線上論壇中偷取這些詳細訊息；然而，駭客並沒有進入OpenAI存放與建立AI的系統。

OpenAI於2023年推出聊天機器人ChatGPT，掀起對生成式AI的投資熱潮。受微軟公司（Microsoft Corp.）資助的OpenAI並未立即回應路透社的置評請求。

根據紐時，OpenAI高層在去年4月全體會議上向員工以及董事會知會內部通訊系統遭駭事件，但由於沒有客戶或夥伴的資料失竊，高層決定不公開這個消息。

紐時報導，OpenAI高層不認為這起事件構成國家安全威脅，認為這名駭客是個人行為，與外國政府沒有已知的關係。總部設於舊金山的OpenAI並未向聯邦執法當局通報內部通訊系統遭入侵事件。

OpenAI今年5月表示，OpenAI阻撓了5個秘密影響力作戰行動，這些行動試圖利用OpenAI的AI模型在網路從事「欺騙活動」。此一最新事件引發AI技術恐遭濫用的安全疑慮。

路透社早些時候引述消息人士說法報導，拜登政府準備開闢一條新戰線，防範美國的AI技術遭中國與俄羅斯利用，初步計畫是在ChatGPT等最先進AI模型周圍設置護欄。