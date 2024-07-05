快訊

籃球／痛批新聯盟制度沒考慮整體環境 前PLG執行長：別假裝扛大旗

正國會開鍘！違反派系重大決議 陳亭妃遭除名

爆外遇醜聞醫界早傳遍！傳江坤俊被要求暫停錄影 TVBS回應了

紐時：OpenAI通訊系統2023年遭駭 AI設計細節失竊

中央社／ 紐約4日綜合外電報導

紐約時報」今天報導，一名駭客去年入侵OpenAI內部通訊系統，竊取OpenAI的人工智慧（AI）技術設計細節。

紐時引述兩名知情人士說法報導，這名駭客是從OpenAI員工談論公司最新技術的線上論壇中偷取這些詳細訊息；然而，駭客並沒有進入OpenAI存放與建立AI的系統。

OpenAI於2023年推出聊天機器人ChatGPT，掀起對生成式AI的投資熱潮。受微軟公司（Microsoft Corp.）資助的OpenAI並未立即回應路透社的置評請求。

根據紐時，OpenAI高層在去年4月全體會議上向員工以及董事會知會內部通訊系統遭駭事件，但由於沒有客戶或夥伴的資料失竊，高層決定不公開這個消息。

紐時報導，OpenAI高層不認為這起事件構成國家安全威脅，認為這名駭客是個人行為，與外國政府沒有已知的關係。總部設於舊金山的OpenAI並未向聯邦執法當局通報內部通訊系統遭入侵事件。

OpenAI今年5月表示，OpenAI阻撓了5個秘密影響力作戰行動，這些行動試圖利用OpenAI的AI模型在網路從事「欺騙活動」。此一最新事件引發AI技術恐遭濫用的安全疑慮。

路透社早些時候引述消息人士說法報導，拜登政府準備開闢一條新戰線，防範美國的AI技術遭中國與俄羅斯利用，初步計畫是在ChatGPT等最先進AI模型周圍設置護欄。

OpenAI 紐約時報 駭客

延伸閱讀

拜登承認累了 要減少晚上8時後活動 多睡些

拜登挽回劣勢 國慶「關鍵48小時」與家人共商連任大計

WSJ民調：48%vs.42% 川普支持度創新高、80%認為拜登太老

民主黨金主接連施壓！迪士尼繼承人：停止捐款直至拜登退選

相關新聞

紐約吃熱狗大賽 芝加哥選手首奪冠、須藤美貴破紀錄衛冕

布碌崙(布魯克林)康尼島「納森國際吃熱狗大賽」(Nathan’s Hot Dog Eating Contest)7月4日...

熱浪來襲...加州北部野火狂燒 逾2.5萬人接獲撤離命令

美國加州北部野火狂燒，超過2.5萬居民接獲撤離命令；與此同時，美國大範圍地區正遭受「破紀錄且危險」的熱浪炙烤，而這波熱浪...

熱…美國慶假期迎3位數高溫 西部恐飆115℉ 舊金山連熱12天

7月4日國慶假期將迎來華氏三位數高溫，全美已有21個州逾1億1000萬人口收到高溫警報；未來幾天，西部地區可能出現具危險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。