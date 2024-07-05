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美軍研發3D列印技術 海上即時生產重要零件

中央社／ 檀香山4日專電

環太平洋軍事演習（RIMPAC）美軍演練項目全方位。後勤與裝備維修上，引進3D列印技術，過去製造、運送零件需要200天，現可在艦上生產，最快甚至一天到手。

位在加州的美國海軍研究學院（Naval PostgraduateSchool）研發一套3D列印技術，能應付海軍、空軍、陸戰隊、海岸防衛隊各軍種需求，在裝備損壞、需要替換零件的時候，快速生產所需要的替換零件。

這項技術仍在測試階段，但已成功製造出大型的金屬零件。海軍上尉韓特（Joel Hunter）2日向媒體介紹，這項技術能提升效率、增加部隊演訓的靈活度。

韓特向媒體展示一枚3D列印技術製造的金屬零件。他說，過去航艦上有替換零件的需求時，要向製造商訂貨，經過生產和運送的過程，通常要等200天才拿到所需的零件。

如今使用3D列印技術，能直接在海上生產製造，花一天時間列印，再花幾天後續處理，有些零件甚至一天就可以做出來，大幅降低對後勤供應鏈的依賴。

這項海軍研究學院研發的技術，可以放進兩個貨櫃中，在環太平洋演習期間，這兩個貨櫃將裝在薩默塞特號（USS Somerset）兩棲運輸艦。海上操演時，3D列印出來的零件，可以用直升機運送到其他船艦上。

這項技術的目標是提供在需求點的製造解決方案，在現場解決後勤問題，而不用回到美國本土。但3D列印的裝備成本較高，未量產，還沒有在美軍部隊普遍使用。這次環太軍演提供一次測試機會。

海軍 演習 美國

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