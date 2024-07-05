拜登獨立日短暫公開發言 民主黨關注媒體訪談表現

美國總統拜登日前在辯論中表現不佳，耐力和精神敏銳度受到外界密切關注，他今天在白宮用提詞機簡短發表公開談話，試圖以宏亮且熱情的語調說話來緩解外界質疑。

路透社報導，這位81歲的民主黨籍總統6月27日與共和黨參選人川普辯論時表現不佳，引發外界對他未來4年半執政能力的質疑，甚至有黨內同志喊話要他退選。

消息人士指出，如果拜登出局，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將是首要替代人選，儘管拜登的盟友認為他有能力緩解選民和捐助者的疑慮。

拜登今天在白宮主持年度7月4日獨立日紀念慶典，相關活動包括為數千名現役軍人及眷屬舉辦的燒烤盛宴。

穿著西裝未打領帶的拜登以強而有力的聲音說出「獨立紀念日快樂」後，開啟他的談話。

拜登看著提詞機講話並未出現重大失誤，但談話期間似乎一度脫稿，提到川普擔任總統時曾拒絕走訪的戰爭公墓。

在慶祝活動期間，拜登與一些家庭相處愉快並自拍，之後回到白宮。

拜登明天將接受美國廣播公司新聞網（ABCNews）專訪，完整訪談內容將於美東時間晚間8時播出；拜登當天也將前往威斯康辛州競選造勢。

一名消息人士告訴路透社，聯邦眾議院數十名民主黨議員正密切關注，若拜登接受ABC訪問時支支吾吾，他們將準備要求拜登退讓。

民主黨人認為11月奪取眾議院多數席次至關重要，因為如果川普重返白宮，且共和黨取得聯邦參議院多數優勢，眾議院可能是他們在華府最後一個掌握權力之處。

拜登昨天與多位民主黨籍州長在白宮會面，會後一些州長告訴媒體，他們支持拜登。

拜登伉儷7日將赴賓州在美國全國教育協會（National Education Association）對數千人發表談話，下週將在華府舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會接待數十位世界領袖，並舉行罕見的單獨記者會。