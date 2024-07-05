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拜登坦承把辯論「搞砸了」 但誓言選戰拚到底

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登3日坦承，他把上周與川普的辯論「搞砸了」，但誓言繼續力拚選戰。法新社
美國總統拜登3日坦承，他把上周與川普的辯論「搞砸了」，但誓言繼續力拚選戰。法新社

美國總統拜登3日坦承，他把上周與川普的辯論「搞砸了」，但誓言繼續力拚選戰，儘管紐時公布辯論後的最新民調顯示，拜登在全美落後川普6個百分點。

拜登3日在威斯康辛州的地方電台WAUK的預錄專訪中說，「我度過了一個糟糕的夜晚，事實上，我在辯論時的確搞砸了、犯了錯；但那是在台上的90分鐘，應該看看我過去3年半做了什麼。」該節目於4日播出。

拜登向節目主持人英格拉罕（Earl Ingram）以黑人為主的聽眾指出，自己任內的一系列成就，包括選擇非裔副總統、任命第一位非裔女性最高法院法官，稱「我任命的黑人法官、黑人女法官的數量比美國歷史上所有其他總統任內加總還要多。」

拜登也接受賓州唯一一家非裔美籍人士營運的談話性電台WURD預錄專訪，當節目主持人洛佛桑德斯（Andrea Lawful-Sanders）問他在辯論表現後，美國人是否應該擔心時，拜登直接說「不」。

他笑稱，「我的辯論很糟糕，但台上90分鐘的表現不能抹煞我3年半完成的事」。該訪談進行15分鐘，也將於4日上午播出。

此外，拜登還將在當地時間5日接受美國廣播公司（ABC）訪問，且白宮發言人強調，採訪沒有腳本。

拜登 美國

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