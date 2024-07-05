華府國慶遊行台美人不缺席 美國鷹伴飛福德正神

美國獨立紀念日遊行在華府盛大登場，華府台美人20多年來不曾缺席，老中青三代今天與三太子、台灣黑熊及土地公、婆同行，沿路還有象徵獨立、自由的美國國鳥白頭鷹巨型氣球「伴飛」。

7月4日獨立日為美國國慶日，全美各地以煙火、熱狗大賽等不同方式慶祝。華府壓軸活動分兩回合，分別為上午的遊行及晚間四射的繽紛煙火，前者由樂隊、花車、軍人團體等頂著34度高溫沿憲法大道前進，上萬圍觀民眾揮舞星條旗共襄盛舉。

華盛頓特區台美人（TADCA）今天舉著TaiwaneseAmericans大旗前進，隨行花車上可見寫有「美麗福爾摩沙島，台灣萬歲」的巨型台灣地圖，後有扯鈴小隊以「拋鈴」表演壓陣。在一片鼓樂中，台美人團隊行進時播放的中文饒舌歌，顯得獨樹一格，還一度贏得幾句洋腔的「加油加油」。

「我們從2002年有機會就馬上參加，而且每年都一定參加，（陣容）都超過他們讓我們參加的人數」，TADCA聯絡人周明宏對中央社表示。

周明宏說，台美人有機會上街，一定要強調台灣元素，包括台灣黑熊、土地公、婆及三太子，過去也曾表演原住民跳舞，每年都有些不同的巧思，盼藉此傳達台美人在美國亞裔社群裡，是非常突出的一群。

在美國多年，他觀察，台灣能見度明顯變高，背後原因除了台灣科技成就外，也包括台灣民主及自由跟中國或其他獨裁國家呈現巨大差別，當全球民主國家互組聯盟時，台灣即是重要成員。

台灣女婿駱哈威（Harvey Roberts）連續3年穿戴三太子裝上街為台美人助陣，他今天自備降溫涼感背包，及長吸管水壺隨行，許多民眾紛紛上前要求合照，當日人氣王無誤。

駱哈威參與遊行，不只是因為他與台灣的連結，他認為全球民主正受到威脅、言論自由受限，「所以我們今天在這裡就是要表明，我們都需要自由表達的權利，需要言論自由，需要自由的民主」，今天與台美友誼花車同行，就是為全球兩大最強民主國家歡慶。

英國於北美洲建立的殖民地於1776年7月2日宣布脫離英國獨立，並在7月4日通過獨立宣言（Declarationof Independence），美利堅合眾國就此誕生。

今日美國報（USA Today）報導， 白宮1801年起在南草坪舉辦獨立紀念日慶祝活動，44年後，美國前總統鮑克（James Polk）首次在活動中納入煙火。隨後幾任總統作風各異，尤其川普2019年的政治掛帥、戰機衝場路線與無政黨色彩的國慶傳統大相逕庭。

當時除了必備的音樂會與國慶煙火外，國慶遊行還多了坦克展示，川普也打破慣例在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）前發表演說。

拜登主政下，一切回歸尋常，國慶不再是美國展現軍力的大戲。

去年這個時候，拜登為現役及退伍軍人舉辦音樂會，今年白宮國慶活動幾乎因拜登6月底的災難性辯論表現失焦，外界反而關注他明天在美國廣播公司新聞網（ABC News）的訪談。拜登如果不想在競選連任的選戰中提前登出，勢必要趁機扳回一城。