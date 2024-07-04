熱浪來襲...加州北部野火狂燒 逾2.5萬人接獲撤離命令

美國加州北部野火狂燒，超過2.5萬居民接獲撤離命令；與此同時，美國大範圍地區正遭受「破紀錄且危險」的熱浪炙烤，而這波熱浪也讓滅火行動變得更加複雜。

法新社報導，自歐羅維里（Oroville）郊區本月2日竄出火舌以來，迄今已有超過1400公頃的草地和林地被燒毀。

地處加州首府沙加緬度（Sacramento）附近的歐羅維里鎮，距離天堂鎮（Paradise）僅38公里。美國加州2018年發生史上死傷最慘重的野火，奪走85條人命。死傷最慘重的是位於內華達山脈山麓的天堂鎮。

標特郡（Butte County）消防隊長肖倫德（GarrettSjolund）表示，這個地區正處於所謂的「紅旗警告」（red flag warning）。

肖倫德對記者說：「今年夏天，我們郡內情況與過去兩年的夏季大不相同…森林和草原茂密生長，灌木叢很乾燥，如你所見，任何風吹草動都會讓火勢很快蔓延。」

美國國家廣播公司（NBC）地方分支機構KCRA報導，此區昨天有超過2萬5000人接獲撤離命令。

氣候科學家表示，隨著天氣模式改變，美國西部正在經歷為時數十年之久的乾旱；天氣模式改變至少有部分是人為引起的全球暖化所致。

加州飽受乾旱所苦已約20年，過去兩年情況相對溫和，幾乎創紀錄的降雨量將水庫注滿的同時，也讓森林和草原繁茂滋長。