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路透：拜登若退選 副總統賀錦麗將成接替他的首選

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
據了解當前情況的拜登競選團隊、白宮和民主黨全國委員會的七位消息人士說法，如果拜登決定不再繼續競選連任，副總統賀錦麗（Kamala Harris）是接替他的首選人選。美聯社
據了解當前情況的拜登競選團隊、白宮和民主黨全國委員會的七位消息人士說法，如果拜登決定不再繼續競選連任，副總統賀錦麗（Kamala Harris）是接替他的首選人選。美聯社

路透引述消息人士說法報導，如果美國總統拜登決定不再繼續競選連任，副總統賀錦麗（Kamala Harris）是接替他的首選人選。

據了解當前情況的拜登競選團隊、白宮和民主黨全國委員會的七位資深消息人士說法，如果被民主黨提名為候選人，賀錦麗將接管拜登競選團隊籌集的資金，並繼承競選基礎設施。消息人士指出，在所有替代人選中，賀錦麗的知名度最高，在可能被認真考慮做為候選人的民主黨人中，她的民調支持率也最高。

在2日公布的路透／益普索民調中，賀錦麗的支持率為42%，較川普落後1個百分點。從統計數據上看，賀錦麗的支持度與拜登一樣強勁。

此外，賀錦麗已經通過了國家公職審查，並已通過共和黨人嚴格審查的考驗。另外，美國眾議員、對拜登2020年勝選起到關鍵作用的Jim Clyburn告訴MSNBC，如果拜登退選，他將支持賀錦麗成為民主黨候選人。

曾在2008和2016年為希拉蕊競選團隊工作的民主黨策士Michael Trujillo說，要擊敗副總統、贏得黨內提名，幾乎是不可能的事。

幾位民主黨策略師告訴路透，如果捨棄第一位黑人女性副總統而選擇另一位候選人，將導致黑人和女性選民的強烈反對，而這些人是選舉取得勝利的關鍵。

一些有影響力的民主黨人提出了除哈里斯之外的拜登替代人選，包括受歡迎的內閣成員和民主黨州長，如加州州長紐森（Gavin Newsom）、密西根州州長Gretchen Whitmer和賓州州長Josh Shapiro。但這些不願透露姓名的消息人士表示，試圖避開賀錦麗只是一廂情願的想法，幾乎是不可能的。

拜登 民主黨 賀錦麗

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