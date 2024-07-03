20歲住家裡未就學未就業 啃老族不滿媽媽要他去工作痛下毒手

美國一名啃老族，因為不滿媽媽念他，要他打掃房間、找工作，竟然出手將母親勒死。男子在行兇之後自行打電話報警，從頭到尾沒有一點情緒反應，還冷靜地要員警替他上銬。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，20歲的柯伯爾德（Conner Kobold）和43歲的媽媽伯恩斯（Shanelle Burns）同住在印第安納州的家。今年2月，媽媽要求柯伯爾德必須打掃房間、共同維護家中的公共區域，還要在30天內找到工作，才能繼續住在家裡，引發柯伯爾德不滿。

他將媽媽活活勒死，接著打了5通電話報警。他在報警時告訴警方「家裡有死人」，並坦承自己殺了人。警方抵達現場時，柯伯爾德冷靜地要求警方替他上銬，並用警車把他載走，當天到現場支援的警方也留意到柯伯爾德身上有抓痕。伯恩斯當時已經沒有呼吸，但警方仍將她送醫治療，她在兩天後因傷勢過重死亡。

據報導指出，柯伯爾德有心理疾病，曾在兩家精神病院住院，也換過5名心理醫師。他被指控毆打重罪和謀殺，但卻拒絕認罪。

伯恩斯的訃聞寫道，兒子是她一生中最重要的人，伯恩斯一直以來都很努力要讓兩人有令人羨慕的生活，也確保兒子有成功的機會。不過這樣的伯恩斯最後卻命喪兒子之手，令人不勝唏噓。