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鮑爾暗示擔心美國赤字 籲政府處理財政失衡「宜早不宜遲」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Fed主席鮑爾。美聯社
Fed主席鮑爾。美聯社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾2日談到美國債務問題時，表示美國經濟雖強，但還無法證明當前的高額赤字正當合理，並敦促華府處理財政失衡「宜早不宜遲」，成為Fed愈來愈擔心美國政府支出增加的最新跡象。

鮑爾在歐洲央行（ECB）主辦的央行論壇上警告，在美國經濟處於充分就業之際，拜登政府還維持這麼龐大的赤字，是在承擔過多風險，「你沒辦法在經濟好光景時期維持這些水準非常久」。他說，美國失業率已兩年多未曾高於4%，比他還是「青少年」以來的任何時期都久。

鮑爾表示，「我們的債務水準完全可持續，但我們所處的路徑無法持續走下去」。美國11月將舉行總統大選，但以總統拜登與前總統川普提出的競選政見來看，不管誰勝選，都不太可能縮減赤字。

美國國會預算處（CBO）預期，美國今年財政赤字將達1.9兆美元，高於2月預估的1.5兆美元，占國內生產毛額比率將達7%，並預測到2034年時，債務占GDP比率將觸及122%，衝上二戰後的歷史新高。

另一方面，川普陣營人士已揚言，若川普重返白宮，將撤換鮑爾的Fed主席之位，對此鮑爾表示，國會兩黨廣泛支持Fed決策獨立，「這真的很重要」。

Fed 美國 鮑爾

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