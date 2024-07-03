Fed傳聲筒：鮑爾發言恢復審慎樂觀 加深市場降息預期

美國聯準會（Fed）主席鮑爾2日表示，樂見通膨下滑的進展，但還需要更多有利數據以取得降息的信心。有「Fed傳聲筒」之聲的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）指出，鮑爾的語氣已與4月大不相同，大談經濟的「長足進展」，提高市場的降息預期。

鮑爾2日出席歐洲央行（ECB）在葡萄牙舉行的年會論壇座談會表示，「我們已取得很多進展」在勞工嚴重短缺帶動工資大幅上漲兩年後，勞動力場「已大幅邁向更好的平衡」。

他也仍避談降息時機，暗示本月30-31日決策會議不太可能降息，「我們希望更有信心認為通膨正持續下降」，「我們希望了解目前所見的（數據）水準，是真實反映基本通脹現況」

不過，蒂米羅斯認為，鮑爾的發言也凸顯出，在4月通膨數據令人失望後所消退的審慎樂觀情緒，又重回檯面。他表示經濟在朝成長穩定且通膨降溫之路上，已取得「長足進展」、「實質進展」、「相當程度的進展」。

目前市場聚焦Fed是否會在9月降息，在那之前，Fed官員將獲得三個月的就業、通膨及支出數據，因此很難斷定屆時的決策展望，鮑爾也不願說明他是否在為9月降息鋪路，「我今天不會在這裡說定任何具體日期」。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場認為9月首次降息的機率為65.3%。

不過，鮑爾表示，房市等服務業通膨漲幅落後，可能並未反映當前的供需動態，緩解外界對服務業通膨更強的憂慮，他反而聚焦於勞動市況和薪資，「你能看到，勞動市場正在降溫，這相當適當，我們正非常謹慎地關注」，並重申就業成長突然惡化，可能促使Fed加速轉向降息。

摩根大通資產管理公司董事總經理米斯拉認為，鮑爾是在表達Fed官員對勞動市場「感到緊張」，在看到勞動市場趨緩後，「不希望再加速」，「他們正保持警戒」。