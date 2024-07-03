快訊

出國逛藥妝店狂採購攜入境 踩1紅線最重恐罰百萬

高中職將有「身心調適假」 家長團體支持、籲教部對症下藥

睽違6年！ 麥當勞經典夯品「搖搖薯條」重出江湖 官方證實：將回歸上架

五角大廈：美國將宣布23億美元軍援烏克蘭

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美國國防部長奧斯汀。美聯社
美國國防部長奧斯汀。美聯社

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天在五角大廈與烏克蘭國防部長會面時表示，美國很快就會宣布對烏克蘭提供超過23億美元的新安全援助。

路透社報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭兩年多後，奧斯汀對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的願望表示同意。談到下週在華盛頓舉行北約峰會時，他說：「我們將採取措施，為烏克蘭加入北約建立橋樑。」

他並未詳細說明。

幾個月來，烏克蘭官員一直敦促盟友提供更多防空系統，以防禦俄羅斯軍隊頻繁的飛彈和無人機攻擊。

奧斯汀表示，對烏克蘭最新軍援案將包括反戰車和防空攔截等武器，並將允許加速取得「國家先進防空系統」（NASAMS）和愛國者（Patriot）飛彈防禦系統。

奧斯汀與烏克蘭國防部長烏梅洛夫（RustemUmerov）會面之前表示：「我感到自豪的是，美國很快就會宣布向烏克蘭提供超過23億美元的新安全援助。」

「根據總統撥款權（presidential drawdownauthority），這項軍援案將從美國庫存中提供更多防空攔截、反戰車武器和其他關鍵彈藥。」

自2022年以來，美國已向烏克蘭提供價值超過500億美元的軍事援助，但如果川普贏得11月5日總統選舉，美國未來對基輔軍援令人擔憂。

國防部 烏克蘭 美國

延伸閱讀

拜登點名諾和諾德應降減重藥價格 引發美國製藥類股賣壓

前白宮官員：北京鎖定仁愛暗沙 為侵台「預演」

美國將包括兩家中企在內的六家公司列貿易限制名單

中菲仁愛礁數度衝突 博明：北京用來模擬實際攻台演練

相關新聞

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

國土安全部周二發表聲明稱，移民和海關執法局上周末派包機將116名非法入境的中國公民驅逐回中國，這是自2018年以來的首次...

川普國會暴動案 開審恐拖到選後

美國最高法院一日判決，總統的公務行為享有豁免權。這項判例不僅影響川普的案件，他涉及的國會山莊暴動案幾乎確定難以在選前開審...

五角大廈：美國將宣布23億美元軍援烏克蘭

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天在五角大廈與烏克蘭國防部長會面時表示，美國很快就會宣布對烏克蘭提供超過...

Fed傳聲筒：鮑爾發言恢復審慎樂觀 加深市場降息預期

美國聯準會（Fed）主席鮑爾2日表示，樂見通膨下滑的進展，但還需要更多有利數據以取得降息的信心。有「Fed傳聲筒」之聲的...

美債殖利率曲線「熊陡」？川普可能勝選 市場押長債殖利率走高

美國總統大選首場辯論會過後，美國公債市場的交易商紛紛押注長期債券的殖利率將走高，摩根士丹利和巴克萊等投資銀行的策略師都敦...

對2020大選做不實陳述 朱利安尼律師資格遭撤銷

美國前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）對前總統川普輸掉2020年大選一事屢次做出不實陳述，今天被取消律師資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。