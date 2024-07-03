五角大廈：美國將宣布23億美元軍援烏克蘭
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天在五角大廈與烏克蘭國防部長會面時表示，美國很快就會宣布對烏克蘭提供超過23億美元的新安全援助。
路透社報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭兩年多後，奧斯汀對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的願望表示同意。談到下週在華盛頓舉行北約峰會時，他說：「我們將採取措施，為烏克蘭加入北約建立橋樑。」
他並未詳細說明。
幾個月來，烏克蘭官員一直敦促盟友提供更多防空系統，以防禦俄羅斯軍隊頻繁的飛彈和無人機攻擊。
奧斯汀表示，對烏克蘭最新軍援案將包括反戰車和防空攔截等武器，並將允許加速取得「國家先進防空系統」（NASAMS）和愛國者（Patriot）飛彈防禦系統。
奧斯汀與烏克蘭國防部長烏梅洛夫（RustemUmerov）會面之前表示：「我感到自豪的是，美國很快就會宣布向烏克蘭提供超過23億美元的新安全援助。」
「根據總統撥款權（presidential drawdownauthority），這項軍援案將從美國庫存中提供更多防空攔截、反戰車武器和其他關鍵彈藥。」
自2022年以來，美國已向烏克蘭提供價值超過500億美元的軍事援助，但如果川普贏得11月5日總統選舉，美國未來對基輔軍援令人擔憂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言