美債殖利率曲線「熊陡」？川普可能勝選 市場押長債殖利率走高
美國總統大選首場辯論會過後，美國公債市場的交易商紛紛押注長期債券的殖利率將走高，摩根士丹利和巴克萊等投資銀行的策略師都敦促客戶，為川普上台後通膨膠著預做準備。
川普辯論表現勝過拜登，投資人開始買短債、賣長債，押注殖利率曲線將趨陡。隨著2年期和10年期殖利率差距擴大，未平倉合約在上周五和周一遽增，致殖利率曲線走陡約13個基點，是10月以來最大的兩日波動。
法國興業銀行（Societe Generale）美國利率策略主管Subadra Rajappa表示：「要全面反映大選結果，現在為時尚早，但要預做準備可能不算早。」最近的走勢是熊陡（bear steepener），市場似乎認為川普勝選機率更高。
這種押注的勢頭已愈來愈猛，未平倉合約在每個基點上的風險共計激增1,570萬美元。這表明近期較長期限美債的回落是由新的空頭頭寸所推動。
美債交易大都匿名，很難確認是誰在押注。摩根大通對該銀行行客户的最新調查顯示，美債反彈的押注少了5個百分點，淨多頭頭寸降至6月10日以來最低。
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