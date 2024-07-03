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對2020大選做不實陳述 朱利安尼律師資格遭撤銷

中央社／ 紐約2日綜合外電報導
美國前紐約市長朱利安尼對2020大選做不實陳述，今被取消律師資格。 美聯社
美國前紐約市長朱利安尼對2020大選做不實陳述，今被取消律師資格。 美聯社

美國前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）對前總統川普輸掉2020年大選一事屢次做出不實陳述，今天被取消律師資格。

法新社報導，現年80歲的朱利安尼為推翻川普敗選結果而帶頭採取法律行動，紐約州上訴法院今天對他做出這項制裁。

法院指出，朱利安尼「一再故意做出不實陳述…關於2020年總統大選，他毫無根據地攻擊和破壞國家選舉過程的公正性」。

「這麼做，被告不僅故意違反法律職業的一些最基本原則，還積極助長了2020年總統大選後的國家紛爭，且毫無悔意。」

華府聯邦陪審團去年勒令朱利安尼向2名喬治亞州選務人員支付1.48億美元賠償金，理由是他一再不實指稱她們參與2020年選舉舞弊。朱利安尼去年12月聲請破產。

這位前紐約市長和川普等人涉嫌密謀推翻喬治亞州2020年選舉結果，在這個美國南部州被控犯下敲詐勒索等罪。

朱利安尼在亞利桑那州也面臨選舉相關指控。

朱利安尼在1994至2001年間擔任紐約市長，帶領這座城市走過911恐攻衝擊並獲得「美國市長」（America's Mayor）美譽，之後在川普擔任總統期間成為他的私人律師。

朱利安尼因在推翻拜登勝選結果的過程中做出「不實和誤導性言論」，他的律師執業執照已在紐約和華盛頓被吊銷。

拜登兒子韓特．拜登（Hunter Biden）也對朱利安尼提告，指控朱利安尼在他電腦上存取個資時涉嫌電腦詐欺。

2020年大選前，朱利安尼和川普盟友試圖讓拜登難堪，將韓特．拜登棄置於德拉瓦州電腦維修店的筆電資料流傳出去。

川普 拜登

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