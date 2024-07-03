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川普國會暴動案 開審恐拖到選後

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
二○二○年，川普在白宮前發表的演講，被視為煽動支持者進攻國會。（美聯社）
二○二○年，川普在白宮前發表的演講，被視為煽動支持者進攻國會。（美聯社）

美國最高法院一日判決，總統的公務行為享有豁免權。這項判例不僅影響川普的案件，他涉及的國會山莊暴動案幾乎確定難以在選前開審宣判，因為相關行為究竟是否屬於公務，必須由下級法院釐清。這個判例也可能影響未來總統的行為，三名不認同這項判決的自由派大法官批評，這如同給總統「上膛的武器」，後果嚴重。

華盛頓郵報指出，川普雖未獲得任內所有行為的「絕對」豁免權，但最高法院的判決對川普形同政治勝利，不僅超乎眾人預期，且可望解決官司爭議。

根據最高法院判決，川普不會因為任何「與司法部官員討論」的行為而被告，這一部分在聯邦起訴書有提到。這會勾銷川普與司法部官員克拉克的共謀，而川普、克拉克及其他司法部官員也在喬州干預大選案件中被起訴。

技術層面來看，川普仍可能被起訴，但最高法院的判決，造就諸多不確定性。川普期盼將開審和判決日期拖到大選之後，現在看來他可能得償所望。

華府特區聯邦法官裘特康表示，她必須考慮檢方的案件中允許哪些部分，涉及冗長討論和審慎考量，可能導致漫長的上訴。

裘特康說，若案件發回她手中，她將給川普團隊三個月準備，這表示無論最終決定如何，最快也要十月才開審。

這項判決也會影響未來的總統作為，川普若回鍋，可能以更極端的方式行使行政權。最高法院自由派大法官示警，未來的總統可能採取激烈行徑，宣稱這是豁免受罰的公務行為。

大法官薩多馬友寫道，「命令海豹隊員刺殺政治對手？豁免。籌畫軍事政變掌權？豁免。收賄換特赦？豁免。豁免，豁免，豁免。」

大法官傑克森也警告，總統現在可以豁免諸多指控，包括暗殺對手和煽動未遂政變。三名自由派大法官說，不合理的豁免權讓總統凌駕法律，「就像是把上膛的武器」，任由把私利置於國家利益之上的總統使用，將為民主帶來重大災難。

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