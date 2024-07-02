路透：美政府今年已撤銷八項向華為出口產品的許可證

路透2日報導，拜登政府今年來已撤銷八項允許部分公司向華為出口產品的許可證，顯然是要打壓這家正在重新煥發生機的中國企業。

負責監管出口政策的美國商務部5月時曾表示，已撤銷「某些」許可證，但並未具體說明受影響供應商的名稱或數量。路透當時報導，高通和英特爾的許可證，都在被吊銷之列。

最新報導指出，商務部在回應共和黨眾議員Michael McCaul質詢時所準備的文件中表示，自2024年初以來，（商務部）已撤銷了另外八項與華為相關的許可證。

與此同時，美國國會中的共和黨對華強硬派，也在向拜登政府施壓，要求打擊華為。去年8月，華為推出了一款新手機，搭載中芯國際所生產的先進晶片，華為和中芯其實都受美國出口管制，因此華為這款新品令業界震驚。

據研究公司Counterpoint的數據，這款手機幫助華為在2024年前六周的智慧手機銷量年升64%。華為的智能汽車零部件業務也為公司的復甦有所貢獻，助公司在2023年寫下四年來最快營收增長紀錄。

由於擔心華為可能監視美國人，華為於2019年被列入美國貿易限制名單，代表該公司的供應商在出貨前必須申請通常難以取得的許可證。

但由於川普前朝政府的一項政策，華為供應商已取得可向華為銷售產品和技術、價值數以十億美元的許可。該政策允許流入華為的產品範圍，比被列入實體清單的公司要廣泛得多。

這份文件定2日交給Michael McCaul，美國商務部在文件中表示，對華為的許可包括「運動設備和辦公家具，以及用於消費大眾市場產品的低技術含量組件，如平板電腦的觸控板和觸摸屏傳感器」，這些組件在中國可從廣泛的國內外管道買到。

文件還指出，從2018至2023年，商務部批准了價值3,350億美元的許可證，而尋求向實體清單上的中國企業出售產品的申請總額為8,800億美元。商務部補充，在這些許可證中，價值2,220億美元的許可證是在拜登執政的第一年2021年核發的，當年收到的申請總額為5,600億美元。