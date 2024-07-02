快訊

傳澎湖漁船遭大陸海警強行登檢「拖回大陸」 海巡署緊急召開應變會議

印度宗教集會爆踩踏事件！傳至少107人死亡 警方還原過程：場內這狀態讓人不適

路透：美政府今年已撤銷八項向華為出口產品的許可證

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
路透2日報導，拜登政府今年來已撤銷八項允許部分公司向華為出口產品的許可證，顯然是要打壓這家正在重新煥發生機的中國企業。（資料照）路透社
路透2日報導，拜登政府今年來已撤銷八項允許部分公司向華為出口產品的許可證，顯然是要打壓這家正在重新煥發生機的中國企業。（資料照）路透社

路透2日報導，拜登政府今年來已撤銷八項允許部分公司向華為出口產品的許可證，顯然是要打壓這家正在重新煥發生機的中國企業。

負責監管出口政策的美國商務部5月時曾表示，已撤銷「某些」許可證，但並未具體說明受影響供應商的名稱或數量。路透當時報導，高通和英特爾的許可證，都在被吊銷之列。

最新報導指出，商務部在回應共和黨眾議員Michael McCaul質詢時所準備的文件中表示，自2024年初以來，（商務部）已撤銷了另外八項與華為相關的許可證。

與此同時，美國國會中的共和黨對華強硬派，也在向拜登政府施壓，要求打擊華為。去年8月，華為推出了一款新手機，搭載中芯國際所生產的先進晶片，華為和中芯其實都受美國出口管制，因此華為這款新品令業界震驚。

據研究公司Counterpoint的數據，這款手機幫助華為在2024年前六周的智慧手機銷量年升64%。華為的智能汽車零部件業務也為公司的復甦有所貢獻，助公司在2023年寫下四年來最快營收增長紀錄。

由於擔心華為可能監視美國人，華為於2019年被列入美國貿易限制名單，代表該公司的供應商在出貨前必須申請通常難以取得的許可證。

但由於川普前朝政府的一項政策，華為供應商已取得可向華為銷售產品和技術、價值數以十億美元的許可。該政策允許流入華為的產品範圍，比被列入實體清單的公司要廣泛得多。

這份文件定2日交給Michael McCaul，美國商務部在文件中表示，對華為的許可包括「運動設備和辦公家具，以及用於消費大眾市場產品的低技術含量組件，如平板電腦的觸控板和觸摸屏傳感器」，這些組件在中國可從廣泛的國內外管道買到。

文件還指出，從2018至2023年，商務部批准了價值3,350億美元的許可證，而尋求向實體清單上的中國企業出售產品的申請總額為8,800億美元。商務部補充，在這些許可證中，價值2,220億美元的許可證是在拜登執政的第一年2021年核發的，當年收到的申請總額為5,600億美元。

中芯 川普 拜登 美國

延伸閱讀

辯論會表現非單一事件 水門案記者：關係人曝拜登近半年有明顯衰退跡象

不滿迷你影集曝光他裸照 拜登之子怒告福斯新聞

神預測9屆總統大選！美專家再斷言「拜登勝選」 籲民主黨勿換帥理由曝

美最高法院部分豁免川普 拜登批危險先例：我有異議

相關新聞

路透：美政府今年已撤銷八項向華為出口產品的許可證

路透2日報導，拜登政府今年來已撤銷八項允許部分公司向華為出口產品的許可證，顯然是要打壓這家正在重新煥發生機的中國企業。

紐約經文處長李光章將卸任 華埠僑界歡送

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章將於7月13日退休歸國，紐約中華公所攜旗下各大僑團日前在曼哈頓華埠舉辦宴會，為李光章餞...

川普施壓潘斯推翻大選也享豁免？大法官：下級法院決定

前總統川普在顛覆2020年大選案中面臨四項罪名，皆表示不認罪，其中他被指控試圖施壓前副總統潘斯(Mike Pence)在...

不滿迷你影集曝光他裸照 拜登之子怒告福斯新聞

今天公布的法庭文件顯示，美國總統拜登之子杭特．拜登（HunterBiden）正在控告右翼福斯新聞頻道（Fox News）...

封口費案／檢量刑建議保密至7月11日 不排除法官選後宣判

前總統川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象、成人電影女星「封口費」時偽造商業紀錄，陪審團5月30日宣判34項罪名全數定...

中國駐美大使館調整領區 駐休士頓總領館由大使館代管

中國駐美大使館發布調整領區公告說，經雙方協商，中美兩國就同步調整駐對方國家使領館領區劃分事達成協議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。