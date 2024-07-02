不滿迷你影集曝光他裸照 拜登之子怒告福斯新聞

今天公布的法庭文件顯示，美國總統拜登之子杭特．拜登（HunterBiden）正在控告右翼福斯新聞頻道（Fox News），因為該頻道在一部迷你影集中公開他的裸照，相當於「情色報復」。

共有6集的「杭特．拜登的審判（The Trial of HunterBiden）」，2022年在媒體大亨梅鐸（RupertMurdoch）家族旗下的保守派廣播公司福斯新聞線上平台福斯國家網（Fox Nation）播映。

控告書指出，這齣劇集放上杭特的照片，「出現他的裸體、他不穿衣服的樣子，或他暴露私密部位、性行為的畫面」。

「福斯將這些私密圖像作為娛樂節目的一部分，對數以百萬計觀眾發布和傳播，目的是羞辱、騷擾、惹惱和驚嚇（杭特．）拜登先生，破壞他的名聲。」

這些照片來自杭特的筆記型電腦，他拿去維修店修，但一直放在店裡沒拿回來。

之後電腦內的資料外流，成為廣泛陰謀論的主題，以及政治反對派的譏諷素材。

福斯新聞發布聲明回應說：「這起完全出於政治動機的訴訟毫無法律依據。」

「（杭特．）拜登先生直到2024年4月下旬寫信才對此提出抗議；抗議信收到後，出於謹慎，節目幾天內就被撤下。」