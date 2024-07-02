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想省錢？美速食業者推5美元特價餐搶客 消費者籲菜單全面降價

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
高通膨使得消費者減少外食，美國大型連鎖速食業者包括麥當勞和漢堡王都推出5美元特價餐搶客。路透
高通膨使得消費者減少外食，美國大型連鎖速食業者包括麥當勞和漢堡王都推出5美元特價餐搶客。路透

受三年來高通膨的影響，餐廳菜單上的餐點價格愈來愈貴，業者不管內用或外帶業務均受創，為了吸引精打細算的顧客回籠，美國的大型連鎖速食業者如麥當勞漢堡王紛紛推出優惠，他們的目標價位是一餐大約5美元（約台幣160元）。

麥當勞上周開賣5美元超值餐，計劃在美國市場銷售一個月左右。漢堡王推出5美元套餐的時間更早，嘲弄麥當勞的跟進仿效是一種奉承，並承諾促銷時間會持續較久。

其他連鎖餐廳也注意到消費者省錢的渴望。Nvidia執行長黃仁勳打過工的Denny's全天候供應自5.99美元起跳的特餐。Applebee's、Chili's和Buffalo Wild Wings等餐廳也端出無限量雞翅、半價開胃菜，以及10.99美元漢堡餐加入戰局。星巴克的最新促銷活動則是20美元買4杯飲料。

根據Black Box Intelligence的數據，截至今年6月16日，餐飲業整體客流量比起一年前下降3.3%。想要外食的消費者也日益重視促銷活動，可能看到了優惠訊息才上門。市場研究公司Circana的數據顯示，今年首季的速食訂單有近30%使用了優惠碼，比去年同期增加3%。

部分業者認為打價格戰並非明智之舉。擁有Olive Garden和LongHorn Steakhouse品牌的Darden Restaurants說，他們的重點擺在宣傳物有所值，而非推出侵蝕利潤的優惠。

曾任職速食業者Wendy's的諮詢公司Kantar資深副總裁Dave Marcotte表示，將食品與飲料結合起來的促銷活動是讓餐廳不會傷筋動骨的關鍵，因為飲料的利潤通常較高，而餐館可以更換品項來保持優惠的新奇感。

雖然應用程式跳出優惠訊息可能能吸引到想省錢的顧客，但一些消費者直言，盼望餐館能乾脆調降菜單價格。67歲住加州的已退休人士Jo Dupray說：「降價吧，別推什麼優惠了，那很少能滿足我們的需求。」

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