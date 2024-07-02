美最高法院部分豁免川普 拜登批危險先例：我有異議

美國總統拜登1日晚間回應最高法院認定總統有部分豁免權的判決，他說，這幾乎意味著美國總統實際上沒有什麼不能做，這是全新的原則更是危險的先例，因為總統權力不再受到法律制約。

最高法院1日以6票對3票對「川普訴美國案」（Trump v. US）做出裁決，川普的公務行為享有某種程度的豁免權，但私人行為則沒有豁免權；川普推翻2020年大選的作為究竟屬於公務行為或私人行為，將在聯邦法院釐清。

拜登晚間在白宮發表約5分鐘的「我有異議」演說，表達立場。

拜登表示，美國的立國基礎是美國無國王，法律之前人人平等；哪怕是總統，都無人能凌駕於法律之上。

拜登表示，最高法院最新裁決從根本上改變所有事情，幾乎意味著美國總統實際上沒有什麼不能做，這是全新的原則更是危險的先例；因為總統權再不受法律限制，即便是最高法院；唯一能約束總統的只有他本人。

拜登抨擊這是破壞法制的判決，他提到4年前發生在美國國會山莊的暴徒襲擊事件，川普身為時任總統，派遣暴徒攻擊國會，阻止國會舉行政權的和平移交，大家都看到了，而川普坐視暴徒攻擊國會、追捕時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），還要吊死時任副總統潘斯（Mike Pence）。

拜登說，這是美國最黑暗的一天，如今法律要追究川普的刑事責任，他認為美國人民應該在總統選舉前自法庭得到一個答案，美國人民有權了解1月6日的真相；卻因為今日的判決，這樣的可能性微乎其微。

拜登稱最高法院的判決對美國人民和美國都是很嚴重的傷害，當法律無法發揮作用，美國人民必須針對川普的行為做出判決；由美國人民決定是否要再次將大位交給川普，如今的川普會更大膽去做任何想做的事情。

拜登以美國首任總統華盛頓為例指出，華盛頓相信權力是有限的，不是絕對的，權力永遠屬於人民；最高法院的判決卻將總統權力的邊界交給總統個人的品格，法律再也不管了。

拜登說，他自己擔任總統3年半來，尊重總統權力有限度；但任何總統，包含川普，從現在起可以無視法律。

拜登呼應自由派大法官薩多馬友（Sonia Sotomayor）的意見，這會使得美國總統成為凌駕法律的國王，抱持著對美國民主戒懼之心，「我有異議。」