拜登譴責最高院裁決川普部分豁免權 辯論後首度公開談話拒提問

美國總統拜登7月1日晚間在白宮發表簡短談話，譴責最高法院裁決前總統川普享有一定程度豁免權，稱判決「幾乎代表總統所作所為沒有任何限制」，這也是拜登在慘不忍睹的首場電視辯論後首次公開發表談話。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，最高院7月1日以6比3的票數裁定，川普任期結束前某些行動可以享有刑事起訴豁免權，該裁決極具里程碑意義，對於積極爭取回鍋白宮的川普，堪稱一大法律勝利。

也就是說，川普在今年11月總統大選前，可能不必再出席2021年1月6日國會山莊暴動案審訊。

對此，拜登也在當日晚間發表簡短談話，譴責最高院的決定是「危險先例」，意味著總統不再受到包含最高司法機構的法律約束，而唯一限制將取決於總統自由心證。

拜登說：「從今以後，任何總統，包括川普，將任意無視法律。」

而拜登在發表簡短聲明後拒絕提問環節。