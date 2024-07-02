美最高法院裁決總統公務行為有豁免權 非凌駕法律

美國最高法院做出歷史性裁決，判定總統行使憲法權力享絕對豁免權，免於刑事起訴，其他公務行為應推定為享豁免權，除非能證明這些行為超出公務範圍，並強調該決定未讓總統凌駕法律。

美國聯邦最高法院今天以6比3的票數通過裁決，同意者為6名保守派大法官，其中包括3位前總統川普（Donald Trump）任內任命的大法官，反對者為3名自由派大法官。

美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）在2023年8月以4項罪名起訴川普，指控他2020年競選連任失敗後密謀推翻選舉結果，散播選舉舞弊的謊言，導致國會山莊2021年1月6日發生暴動，阻礙國會確認拜登（Joe Biden）贏得選舉的程序。

川普的律師團主張，卸任總統對其任內的公務作為享絕對豁免權。此舉意圖拖延法院的審理。聯邦地區法院去年12月裁定川普不具刑事豁免權，律師團向聯邦巡迴上訴法院提出抗告，今年2月遭駁回。最高法院今天對此案做出裁決。

最高法院裁決，總統的公務行為享絕對豁免權，非公務行為則沒有，是美國歷史上首例判決。至於川普被起訴的行為中，哪些屬於公務行為，將由下級法院釐清。

裁決書指出，關於前總統是否有豁免權以及豁免權範圍的問題，應檢視憲法賦予總統的權力。根據這個權力的性質，前總統任內的公務行為有某種程度豁免權，至少在「核心憲法權力」方面有絕對豁免權；其他公務行為應假定為享豁免權，除非能證明這些行為超出公務範圍；非公務行為則沒有豁免權。

裁決書說明，總統執行憲法賦予的權力時，國會不能干預、法院也不能審理其作為。國會不能以法律將總統的這類作為定為犯罪，法院也不能起訴。因此，最高法院認為，總統在其專屬憲法權力範圍內的行為有絕對豁免權，免於刑事起訴。

裁決書指出，並非總統的所有作為都是公務，非公務即沒有豁免權，總統並非凌駕於法律之上。至於川普在國會山莊暴動案的作為是公務或非公務，大法官在裁決書中提出幾個考量原則，但最終的分析要由下級法院決定。