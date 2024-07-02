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川普干預選舉案 享部分豁免權

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
美國前總統川普六月廿二日在費城參加造勢活動。（路透）
美國前總統川普六月廿二日在費城參加造勢活動。（路透）

美國CNN報導，美國最高法院一日以六票對三票判決，美國前總統川普在干預選舉案享有部分豁免權。

最高法院指出，川普有權不必因其官方行為受到起訴，但其私人行為可能不在此列。CNBC指出，這可能為相關案件審判增加障礙。

川普二○二○年十一月敗選，美國司法部特檢史密斯控告他陰謀推翻敗選結果，提交假的選舉人名單，施壓其副手潘斯在二○二一年一月六日國會集會確認大選結果時，在計算選舉人票上動手腳，並煽動「川粉」干擾此一程序。最高法院在判決中，將此案發還下級法院，要求其判定川普的上述行為是否屬於非官方行為。

川普在聲明中說，這項判決是他的「大勝」。拜登總統陣營則說，這項判決無法改變事實，就是川普在二○二○年敗選卻不認輸，還鼓動暴民試圖推翻選舉。

華府聯邦上訴法院二月裁決，駁回川普所提總統任內若涉嫌犯罪，應豁免起訴的主張。他同月向最高院提起上訴。該裁決的重要性可能在於，史密斯到底能否就川普被控的那些聯邦罪名起訴他，或川普可藉此豁免起訴。

最高法院這項判決，可能大幅延後聯邦法院對川普的審判。不過，大法官裁決並未認定川普享有完全豁免權，他與成人片女星「暴風女」丹尼爾絲間的封口費案將因他上訴而再次展開攻防。隨著總統選戰白熱化，新聞報導很可能將關注本案一連串的聽證會，甚至在十一月投票日前，他必須站上法庭。

儘管相關裁決幾無可能改變黨派之見，但幾個可能左右大選最後勝負關鍵的搖擺州、戰場州選民已表明，自己的選票流向可能受到他們心中是否認定川普「是個罪犯」影響。此前民調顯示，紐約州法院判他封口費案有罪，可能已動搖部分選民轉而對他反感。

現任總統拜登很可能將又再強調其以下競選策略，即川普已因企圖推翻上次敗選結果而表露出對民主的蔑視，如今唯有靠選民才能阻止他，而非法院。

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