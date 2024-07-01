川普被控企圖顛覆選舉結果 最高院裁決享部分豁免權

美國聯邦最高法院今天裁決，前總統川普可以主張，他在上個任期結束前採取的若干行動可享刑事起訴豁免權。這項裁決可能使川普被控顛覆2020年聯邦選舉結果的審理進一步延後。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，最高法院在這起今年各界最密切關注的案件中，駁回聯邦上訴法院2月的決定。

上訴法院當時認定，對於被控在任內為顛覆2020年敗選結果而犯下的罪行，川普不享豁免權。

美聯社報導，最高法院9位大法官以6比3的結果，做出今天這項歷史性裁決，首度表示前總統的公務行為享有絕對豁免權，非公務行為則不享起訴豁免權。

但大法官下令下級法院釐清如何將這項裁決應用在川普的案件上，而非由最高法院自己釐清。

這項裁決幾乎終結川普在今年11月總統大選前接受審理的可能性。