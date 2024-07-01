蜜蜂毒針刺中眼球！拖2天才完全拔出 男子差點失明

鏡報報導，美國賓州費城一名男子不慎遭蜜蜂攻擊，螫針直接刺中右眼眼球，緊急就醫取出螫針卻仍殘留部分毒刺，2天後視力直線下降，不只眼睛腫脹還充血發炎。

報導援引《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）指出，一名55歲男子工作意外遭蜜蜂螫針刺中右眼，忍痛前往威利斯眼科醫院（Wills Eye Hospital）用鑷子取出毒針，不料還有部分殘留，2天後，男子視力嚴重衰退到無法辨別手指，不僅右眼腫脹發炎，虹膜底部還有小血塊。

經過眼科醫師仔細檢查發現，在眼白和角膜交界處殘留一小部分毒刺，醫師隨後使用放大鏡與螢光染劑找到毒刺，並用眼科專用鑷子拔出毒刺。

隨後醫師開了抗菌藥膏和眼藥水緩解患者腫脹，5個月後右眼視力才有所好轉，但並未完全恢復。

報導提到，病患並非養蜂人，只是工作地點附近有個養蜂箱，經過時因不明原因遭到蜂群攻擊。

眼科專家索山妮（Talia Shoshany）說，眼睛被蜜蜂螫傷非常罕見，這是她執業以來首次遇到這種情況。但是她並不意外急診室並未第一時間發現，因為剩餘毒刺需要用眼科光學儀器裂隙燈（slit lamp）才能看到。