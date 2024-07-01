737MAX空難波音違反緩起訴 美司法部擬要求認罪

兩名知情人士今天透露，美國司法部將針對兩起致命空難對波音公司（Boeing）提出刑事詐欺指控，並要求這家飛機製造商認罪或接受審判。

消息人士說，司法部打算今天稍晚正式向波音提出認罪協議，其中包括罰款和設立獨立監察員，對這家公司的安全和合規實踐展開為期3年的審查。

他們還說，司法部官員計劃要求波音在本週末前，對這項不可談判的提議做出回應。假如波音拒絕認罪，檢方將對波音進行審判。

波音和司法部皆拒絕置評。

路透社報導，司法部發現波音違反了2021年的緩起訴協議（DPA），該協議使波音免受因致命墜機事件所帶來的刑事指控。波音737 MAX 8型客機在2018年和2019年發生兩起致命空難，造成346人死亡。

司法部決定對波音提出刑事指控，加劇了這家飛機製造商深陷的危機，波音將面臨額外的財務影響和更嚴格的政府監管。

認罪協議也可能影響波音與政府簽訂合約的能力，例如與美國軍方的合約，這些合約占其收入很大一部分。被判重罪的公司可因此獲得豁免，但目前尚不清楚司法部提出的認罪協議將在多大程度上解決這項問題。

司法部官員今天稍早已在電話中向受害者家屬透露了他們的決定。消息人士說，這項提案將要求波音承認與致命空難有關的共謀詐欺美國聯邦航空總署（FAA）的罪行。

他們補充說，司法部提出的協議還包括4億8720萬美元的罰款，波音只需支付其中一半，這是因為檢察官認為波音支付的款項，是先前與獅子航空（LionAir）和衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）空難事件相關的和解協議的一部分。

消息人士說，波音還可能被迫根據提案條款支付賠償金，具體金額將由法官酌情決定。他們表示，該提案還考慮讓波音公司接受3年緩刑。

消息人士說，認罪協議也要求波音董事會與受害者家屬會面。

波音先前已支付25億美元和解金，作為2021年與檢方達成緩起訴協議的一環，使公司免於因與737 MAX設計缺陷有關的欺詐共謀指控而受到刑事起訴。然而，司法部5月發現波音違反協議，因而決定對該公司提出刑事指控。