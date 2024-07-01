美國民眾對拜登川普都搖頭 感嘆沒有好選擇

美國總統大選4個多月後投票，將代表民主黨的總統拜登、共和黨的川普近日辯論表現令人搖頭。有選民說，2人都沒資格領導美國，感嘆沒有好的選擇，只能投「比較不差」、「稍微好一點」的一方，防止另一方當選。

共和黨7月中將召開全代會，提名78歲的前總統川普（Donald Trump）再度參選。81歲的拜登（JoeBiden）上週辯論時幾度思緒斷線、語意不清，雖然他隔天出現在造勢場時判若兩人，民主黨內憂心他無法勝任，出現呼籲退場的聲浪。選民則普遍認為：兩人年紀都太大了。

近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、供應鏈瓶頸、俄羅斯入侵烏克蘭等因素影響，美國物價飆升，通膨是多數人最關切的議題，加上地緣政治不確定性高，近日受訪的選民都說，這場選舉非常重要。儘管拜登、川普差異性大，這票要投給誰，許多人心裡都一番掙扎。

●首投族建議 參選總統應設年齡上限

兩人的年紀是受訪民眾普遍提到的問題。首投族史萬森（Isabella Swanson）說，川普參選讓她緊張，「更不用說他有可能當選」。她有朋友說，到時候可能會考慮移民。她傾向支持民主黨，但也擔心拜登年歲高。

史萬森說，法律應限制超過一定年紀就不能參選，「開車、唸書都有年紀限制，治理國家也應該有」。她今年將念大學，學貸是她最擔心的議題，她很肯定拜登的學貸減免計畫，但仍認為人到一定歲數的認知能力會降低；儘管拜登適合當總統，「他的身體狀況也不應再連任」。

來自佛羅里達州的肯尼亞（Kenya Newell）說，非裔、拉丁美洲裔社群對拜登的支持度降低，除了不滿他未能解決壓垮生活的高通膨，主要也是他年紀太大，「當你已經70、80歲，仍嘗試要代表20、30、40多歲的勞動階級，你必須要能量、有活力」，這真的是選民在意的問題。

亞力山德洛斯（Stelios Alexandris）說，拜登處理巴勒斯坦、以色列在加薩走廊衝突的立場明顯偏頗，這是他被很多學生抗議的原因，「我也認為他沒有治理國家的道德威信」，但主要仍是他年紀太大，不適合再任4年，應交給更有智慧、更有活力、較年輕者，而非固守過去。

選民謝瑞爾（Margaret Scharre）說，她已經決定投給拜登。年紀的確是問題，但川普也一樣老。拜登在辯論的表現不會影響她的決定，她對拜登組成的政府團隊有信心。

●拜登川普差異大 選民各有所好

謝瑞爾說，外交政策是她支持拜登的主因。拜登獲得許多國家的尊敬，能讓美國與歐盟、北約（NATO）維持良好關係。她也支持拜登協助烏克蘭對抗俄羅斯的立場，「這將能避免俄羅斯再入侵其他東歐國家」。

她說，川普完全是瘋狂和不負責任的，不尊重美國憲法、政府治理規則，是法西斯主義者，他當選的後果可怕。

就讀大學的克魯爾（Kade Kruer）說，他決定投給川普，主要是因為通膨、邊境政策兩大議題。拜登上任後，物價越來越高，以「驚人的速度」飛漲。

對於移民問題，克魯爾說，他支持移民，但拜登的邊界管制措施很有問題。近期有來自中亞土庫曼的「伊斯蘭國」（ISIS）恐怖分子在芝加哥、洛杉磯、紐約等地被逮捕。他相信，他們都是從美國南部邊界合法入境的移民，他們也通過邊界警察的身分調查，「這是不該發生的事」。他相信川普會任用合適的人，強化邊界管理。

克魯爾說，他不認為川普是好的候選人，但在只有拜登、川普兩個選擇之下，「我必須選擇川普」，如果共和、民主黨能提出更好的人選，「我可能會改變主意」。

●雙重黑粉還是會投票 兩害相權取其輕

和克魯爾一樣，許多受訪者都是美媒形容的「雙重黑粉」（double hater），不想投拜登，也不想投川普。但他們說，仍會投票，沒得選之下只能兩害相權取其輕。

來自佛羅里達州的克里斯（Chris Newell）說，生活用品的價格比疫情前上漲50%至100%、汽油價格、房價持續攀升，這是民眾最關心的。企業貪婪（Corporate Greed）是推漲通膨的主要原因之一，「現在物價非常昂貴，薪資沒有跟上通膨的速度」。不論是川普或拜登都沒有提出解決方案，無法幫助中產階級或經濟更差的民眾。

克里斯說，川普任內提名3位保守派大法官，推翻憲法保障墮胎權的羅訴韋德案（Roe v. Wade）。去年共和黨智庫傳統基金會（Heritage Foundation）提出「2025計畫」（Project 2025），川普很認同，「這讓我感到害怕」。

克里斯說，川普上任後可能依「裙帶關係」（cronyism）任命官員。他涉及多起官司，當選恐會對調查、追訴他違法行為的人展開報復。拜登年紀大，也做不好，但拜登對勞動階級的政策至少比川普「稍微好一點」，川普只會給富人減稅，「我現在真的就像被夾在大石頭與硬地間，難以選擇」。就算民主黨沒換人，「我還是會投給拜登」。

克里斯的妻子肯尼亞說，她是非裔女性，雖然已經是第3代，仍常常被美國社會視為外來者（outsider）。川普嚴重歧視移民，「我沒有選擇，只能投拜登」，至少拜登沒有明顯的種族主義、性別歧視和厭女情緒，「川普倡導這些言論，他的粉絲、支持者也跟進，強化這些立場」。

肯尼亞說，疫情嚴重打擊勞動階級的經濟能力，很多人還未能恢復到疫情前的生活，而托兒、教育的費用「高得驚人」，多數人的薪水幾乎都要用來支付相關費用，「還能怎麼生活？」這是選民對拜登最大的不滿。

她說，就政策面來看，拜登、川普「都不是好的選擇」，「考慮到我和我家人的安全，我會支持拜登」。川普近期明顯要討好非裔、拉美裔、女性社群，許多人看穿他的用意，但也有許多人被他的宣傳迷惑。

亞力山德洛斯說，不論誰贏都是令人失望的結局（lost case），如果要選一個「比較不差」的，他會投拜登，川普當選對美國是「很危險的」。有許多例子證明他「只顧自己」，他抨擊、怪罪民眾，沒有道德底線，「每個人都期望總統首先具備品格，這是理所當然的，而他並沒有」。

亞力山德洛斯說，兩人「都沒有資格領導這個國家」。他希望有比較年輕的候選人，兩人的年紀缺乏兌現承諾所需要的遠見與體力，無法讓國家、民眾實現夢想和抱負。

拜登角逐連任面臨非白人選票流失的危機，民調分析認為，經濟、加薩衝突是主要原因。來自芝加哥的特倫斯（Terrance Henigan）說，他2020年投拜登，主要是因為身邊朋友跟家人一直都支持民主黨。但今年選舉，他有不同想法，會以誰關心民眾生活為考量，而非黨派。

特倫斯的妻子伊莉莎白（Elizabeth Henigan）說，工作機會不足、大城市的犯罪率高、通膨未能緩解都是很急迫的問題。拜登有比較清楚的願景，但他這4年內沒有什麼進展，他做了很多承諾，卻沒有兌現。