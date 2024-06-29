美最高法院推翻40年判例 限制聯邦機關規範權限

美國保守派大法官占多數的聯邦最高法院今天推翻具有40年歷史的法律判例，限制聯邦機關在規範空氣品質、藥品安全等重大民生議題方面的權限。

法新社報導，大法官以6票贊成、3票反對的表決結果，推翻了1984年「雪佛龍訴自然資源保護會案」（Chevron v Natural Resources Defense Council）具里程碑意義的裁定。最高院當年裁定，如果法規文義不明，法官應聽從政府專家的意見來確定對法律的「合理」解釋。

但保守派首席大法官羅伯茲（John Roberts）今天在主要意見書中表示，事實證明這是「根本上的誤導」，並且違背一項要求法院對聯邦機關是否越權進行獨立判斷的法令。

羅伯茲寫道：「法院可能不會僅因法規有歧義就聽從機關對法律的解釋。」不過他也表示，這次裁定不會影響先前仰賴雪佛龍架構的案例。

表決結果反映保守派和自由派大法官壁壘分明，民主黨任命的3名大法官都投下反對票。

自由派大法官凱根（Elena Kagan）在不同意見書中嚴厲批評她所謂司法權力不必要的擴張。

她說：「如今多數派一舉讓自身能對每個涉及監管法規含義的未決問題獨攬大權，無論這些問題有多需要專業知識或政策為主。」她還說：「好像手頭上的事情還不夠多，多數派把自己變成國家的行政沙皇。」

最高法院當年對雪佛龍案作出最初的裁判結果，堪稱時任共和黨籍總統雷根（Ronald Reagan）政府一大勝利，他當時指控進步派聯邦法官將美國企業界埋葬在大量不必要和限制性的繁文縟節中。

但政治右派後來譴責這項判決不公平地賦予中央政府凌駕於司法部門的權力，並意味著各機關可根據誰執掌而改變法規的含義。

最高法院如今再度碰上雪佛龍案，是因為鯡魚業者對美國漁業處（National Marine Fisheries Service）規定提出異議。

裁定結果引發環保團體「地球正義」（Earthjustice）等非營利組織及聯邦參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）等議員反彈，認為有圖利強大的特殊利益團體和大公司之虞。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）和眾議院多數黨領袖史卡利塞（Steve Scalise）等人則讚揚這是「具里程碑意義的裁定」，象徵「終結行政國（administrative state）的開端」。