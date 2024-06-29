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熱度不再？拜川辯論僅吸4800萬電視觀眾收看 比4年前少三分之一

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登和對手前總統川普的首場辯論會吸引約4800萬電視觀眾收看，相較於4年前的7300萬人，足足少了三分之一。美聯社
美國總統拜登和對手前總統川普的首場辯論會吸引約4800萬電視觀眾收看，相較於4年前的7300萬人，足足少了三分之一。美聯社

路透報導，市場民調顧問公司尼爾森（Nielsen）初步數據顯示，現任總統拜登和對手前總統川普的首場辯論會吸引約4800萬電視觀眾收看，遠低於兩人2020年首次交鋒的收視人數。

該數據表明，此次收視大選辯論的電視觀眾人數比兩人2020年首次同台對峙的7300萬人減少約三分之一，是1976年以來收視率最低的三次總統辯論之一。

與以往選舉周期的辯論相比，此一相對較低的數字可能表明，選民對兩名候選人的熱情較低。但數據僅反應電視觀眾人數，未反映線上收看人數，近年來線上觀看愈加普及。

媒體專家正在觀察CNN主持的新辯論形式有何影響，以及是否能成為未來辯論模板。3名專家稱，此次辯論限制包括將候選人麥克風靜音等，對辯者施加一定的紀律，值得效法。

但也有媒體評論員批評，由於缺乏即時事實查核機制，兩人都提出不少假訊息。對此CNN回應，主持人角色是向候選人提出美國選民關心的問題，並促進辯論，讓他們得以陳述各自立場並挑戰對手。。

CNN 川普 拜登 觀眾 辯論會

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