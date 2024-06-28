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替丈夫慶生竟沒得到感謝 女子氣得在他汽水裡下毒

聯合新聞網／ 綜合報導
女子不滿丈夫對生日派對的反應，憤而在汽水中下毒。示意圖／ingimage
女子不滿丈夫對生日派對的反應，憤而在汽水中下毒。示意圖／ingimage

美國密蘇里州一名女子替丈夫慶生，丈夫卻表現得不合她意，讓女子暗自決定要在丈夫的飲料中下毒。日前女子下毒的形跡敗露，恐怕得入監服刑。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，47 歲的彼得斯（Michelle Y. Peters）從5月1日開始對丈夫下毒。丈夫習慣在車庫的冰箱裡放2公升的汽水，但從那天開始丈夫就覺得汽水味道怪怪的。

一開始丈夫不以為意，繼續喝那瓶汽水，幾週以後他就開始出現喉嚨痛、噁心、腹瀉和嘔吐等症狀。丈夫的症狀嚴重到一度咳出濃稠的棕色黏液。他告訴彼得斯自己不舒服，彼得斯還若無其事地回應丈夫「可能是感染新冠病毒」，要他離小孩子們遠一點。

丈夫開始起疑，調閱車庫裡的監視器畫面，發現6月12日妻子對自己的可樂下毒。她從冰箱裡拿了汽水，接著拿了一瓶除草劑進屋子裡，沒多久又把東西物歸原處。

彼得斯的丈夫表示，即使他把汽水換成沒開過的，彼得斯也會趁機把除草劑加進飲料裡。他不知道妻子是否有外遇或是想要他的壽險，不過彼得斯最近「大幅減少」從公司帳戶轉進私人帳戶的資金。

彼得斯一開始辯稱自己是將汽水與除草劑混和，因為在網路上看到這種除草方式更有效。不過她隨後坦承，自己幫丈夫慶生，丈夫卻不滿意她辦的派對，令她很不滿。彼得斯被控一級攻擊罪和武裝犯罪罪，但她不肯認罪，目前此案仍待審理，將於7月2日舉行聽證會。

下毒 美國

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