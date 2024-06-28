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中國懲台獨新規 美助卿憂境外適用、引寒蟬效應

中央社／ 華盛頓27日專電

中國祭出懲治台獨新規，美國助理國務卿康達今天表示，這明顯是恐嚇民眾不敢坦率地談論兩岸情勢；如果過去事件可當前例，「我們擔心中國可能會將這些法規應用於其他在海外的人」。

中國近期對外發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」。行政院昨天提醒民眾慎重考慮前往中國的必要性，在中國的民眾也要注意自身安全。

美國國務院主管東亞及太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）今天出席參議院外委會印太小組聽證會時回應台獨新規，表示對中國採取升級局勢及破壞穩定的措施深感憂心。

他說，北京實際上以非常令人不安的方式推動中國法律及法規的境外適用。「我們擔心，這會對兩岸對話及互動產生寒蟬效應」。

「如果過去的事件可作為前例（if passed asprologue），我們憂心中國也可能將這些規定應用於海外其他人」。

康達說，這明顯是為了恐嚇人們不敢說出自己的想法，不敢坦誠地談論兩岸的局勢。

香港警方去年以涉嫌違反港區國安法為由，通緝海外港人，罪名包括危害國家安全、煽動分裂國家及要求外國制裁中國和香港等。康達今年2月會見4名遭港府懸賞通緝的香港民主人士。

印太小組主席金映玉（Young Kim）詢問，「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）2018年上路，為美台高層官員互訪限制解封，國務院是否仍有內部限制阻止台灣總統賴清德、副總統及其他高階官員訪美。

康達說，傳統而言，基於美台強健、重要但非正式的夥伴關係，「我們不會舉行具有主權意味（implysovereignty）的領導人會晤」。

金映玉追問台灣旅行法已生效，目前就看國務院要不要落實，是否將改變相關限制。康達回應，樂意進一步研究（I’m happy to look at that further）。

他說，自己曾於2009年及2013年訪台，目前沒有訪台規畫，但強調美台往來互動頻繁。

對台軍售方面，康達回應共和黨籍眾議員巴爾（Andy Barr）提問時表示，美台達成共識，台灣發展不對稱戰力是最佳方式。美國正在盡一切可能、採取前所未有的一系列措施，在各方面建構台灣的威懾能力。

康達指出，由於美國國防業面臨的挑戰，若干軍售計畫延誤，但「我們正在努力克服這些問題」，美台天天就如何以最迅速的方式建立台灣威懾力進行溝通。

川普 拜登 美國大選

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