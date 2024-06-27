政治不正確！女子因叫錯空服員性別認同稱呼 一家人慘遭拒絕登機

美國德州一名女子日前登機時誤認空服員的性別，疑似因此跟空服員發生衝突，竟然遭拒絕登機。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，事發當天，這名乘客朗格利亞（Jenna Longoria）和媽媽帶著1歲多的兒子在舊金山國際機場搭機。當天她搭乘聯合航空的班機，準備登機時，一名自認性別是女性的空服員把登機證交給她，朗格利亞說了「先生，謝謝你」，就走向空橋。

沒想到對方突然伸手拉住朗格利亞的媽媽，不准她往前走。朗格利亞發現媽媽沒有上飛機，向飛機上的空服員詢問：「他（指攔住人的空服員）為什麼不讓我媽媽登機？」這名空服員則回應：「他？她穿著裙子耶？」

後來朗格利亞、媽媽和兒子都被拒載，聯合航空聲明指出，朗格利亞會被拒載是因為「攜帶過多物品登機」，但朗格利亞怒批這根本就是在說謊。

朗格利亞生氣地發影片表示，她當天只在乎兒子跟媽媽有沒有安全登機，並沒有留意到用什麼代名詞稱呼空服員。

她和聯合航空的一名工作人員加布里拉（Gabriella）聯絡，對方表示，是因為朗格利亞不尊重跨性別者的言論，才會導致她自己沒辦法登機。加布里拉甚至告訴她，由於這起事件，未來朗格利亞可能都會被禁搭聯合航空的班機。