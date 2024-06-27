一代性感女星故居險被拆！屋主想拓建稱夢露生前偶爾才來 官方出手保住

一代性感女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）生前最後居住的別墅今天正式被列為歷史地標，現任屋主拆除這處房產的計畫也因而受阻。

法新社報導，曾演出經典喜劇電影「熱情如火」（Some Like It Hot）的瑪麗蓮夢露1962年因用藥過量香消玉殞。她生命的最後6個月就是在這幢別墅中度過。

半個多世紀後，瑪麗蓮夢露仍是美國流行文化中最受歡迎的人物之一，許多人一直密切關注這棟陪伴夢露度過人生最後時光的豪宅，和其未來命運所引發的爭議。

去年夏天，房產繼承人米爾斯坦（Brinah Milstein）和她的電視真人秀製作人夫婿班克（Roy Bank）斥資835萬美元，在洛杉磯市（Los Angeles）布倫特伍德（Brentwood）社區買下這幢西班牙殖民風格的建築。

這對夫婦有意拆除夢露故居，將相鄰的兩處房產合併，以拓寬自家別墅的空間，並於去年9月取得拆除許可證。

然而，這項計畫很快就引發軒然大波，地方官員迅速採取行動，將這棟建築物列為受保護狀態。

班克夫婦上月以「非法和違憲行為」將洛杉磯市告上法院。

他們在請願書中指出，在夢露離世前的「短短6個月」裡，「偶爾」才會住在這棟別墅。這對夫婦還聲稱，自1962年以來，至少已有12名前屋主曾擁有這棟別墅，因此房子早已被改建得面目全非。

結果上述主張遭到全數駁回，市議員今天批准將這棟豪宅列為歷史文化古蹟。

1962年，夢露在與劇作家亞瑟米勒（Arthur Miller）離婚後不久，買下這座3000平方英尺的單層莊園。

市議員帕克（Traci Park）說：「在洛杉磯，瑪麗蓮夢露和她在布倫特伍德的家都具有無與倫比的標誌性。她的一些最著名的照片就是在這棟房屋裡拍攝。」

「在歷史或文化裡，可能沒有哪位女性能像瑪麗蓮夢露一樣，緊抓住大眾的想像力。即使這麼多年過去了，她的故事仍可引起許多人的共鳴和啟發。」