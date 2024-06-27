美最高院駁回共和黨籍州檢提告 政府可令社媒改內容

美國聯邦最高法院今天駁回共和黨籍州檢察長主導、旨在阻止政府接觸社群媒體公司要求其調整內容的提告，此舉或將有助官方在關鍵選舉年打擊假訊息。

法新社報導，這項裁決為拜登總統政府和政府機構在11月總統大選前送上勝利，讓他們能繼續向臉書（Facebook）和X等主要平台通報他們認為虛假或仇恨的內容。

大法官以6對3票駁回此案，理由是包括密蘇里州、路易斯安那州兩個州和社群媒體用戶在內，提出此項法律挑戰者並未直接受到傷害，不具提告的法律立場。

撰寫多數意見書的大法官巴瑞特（Amy ConeyBarrett）表示：「原告所受的傷害與被告的行為之間沒有任何具體關聯，卻要求我們對多年來各相關機構數十位聯邦官員與不同社群媒體平台就不同話題進行的溝通進行審查。」

「本法院的常設原則，不允許我們對政府其他部門（行使此類的）一般性法律監督。」

這項裁決對保守派倡議者來說是一大挫敗，他們聲稱政府以打擊假消息為幌子，向主要平台施壓或與其勾結，審查右傾內容。