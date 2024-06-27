美最高院誤把裁決上網！提前曝光允愛達荷州緊急墮胎

根據「彭博」（Bloomberg News）今天在美國最高法院官網看到的裁決，最高院將允許愛達荷州遇到醫療緊急情況的婦女墮胎。

兩年前，保守派占多數的大法官推翻憲法賦予的墮胎權，讓生殖權利成為可能左右11月總統大選結果的關鍵議題。

彭博貼出完整的裁決，但不一定是最終版本。這項裁決將恢復下級法院的命令，確保醫院可以終止妊娠以保護母親的健康，駁回這個西北州領導人的上訴。

美國最高院以6票贊成和3票反對，支持取消1月根據波伊西（Boise）聯邦法官發布的命令所下達的中止令，同時審理此案。

但根據彭博引述法院官員的說法，這次錯誤上傳的新裁決並沒有解決此案核心問題，即愛達荷州近乎全面禁止墮胎，是否與要求醫院穩定病人緊急病情的聯邦法律出現衝突。

2022年6月「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）遭推翻後，愛達荷州是美國反墮胎執法最嚴格的其中一州，只允許在性侵、亂倫和「防止孕婦死亡的必要情況下」進行墮胎手術，執行墮胎的醫生最高可判處5年徒刑。