一拳斃命！男不滿被驅離爆怒出拳 摩鐵經理直挺挺倒地亡

美國奧克拉荷馬發生一起攻擊事件，59歲的汽車旅館經理遭一名男子毆打昏迷，送醫後隔天不幸死亡。涉嫌打人的男子已被捕，被控以二級謀殺罪待審。

根據《INDIA TODAY》報導，59歲的印度裔男子赫曼特‧米斯特里（Hemant Mistry）是美國奧克拉荷馬一間汽車旅館的經理，22日深夜發現41歲的男子理查德‧劉易士（Richard Lewis）在汽車旅館的停車場逗留，米斯特里要求他離開，於是兩人起了爭執。

雙方在爭吵過程，劉易士突然出拳毆打米斯特里臉部，被打中的米斯特里完全來不及反應，人就直挺挺的向後倒下。之後，打人的劉易士只顧著搬走自己的東西，對於倒在地上一動也不動的米斯特里，只看了一眼竟完全不予理會。

警方接到民眾報案電話後抵達現場，趕忙將昏倒在地的米斯特里送醫，他仍不幸於隔天因傷重死亡。

涉嫌打死人的劉易士後來在一間酒館被逮捕，被控以嚴重傷害罪關進監獄裡等待調查審判，保釋金為10萬美元。目前尚未確認兩人為何原因起衝突，但因米斯特里已死亡，劉易士的罪名已升級為二級謀殺。