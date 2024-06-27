巴西大麻個人消費除罪化 持有量上限40克或6株

巴西聯邦最高法院今天以多數票決定，將持有40克或6株大麻植物的上限，定義為區分吸毒者（大麻使用者）和販毒者的客觀標準，直到國會通過相關法規為止。

巴西自2006年起實施的現行法律將「未經授權取得、持有或運送毒品」視為犯罪行為。聯邦最高法院大法官25日以多數票通過將大麻個人消費除罪化。

雖然如此，大麻在巴西仍屬非法，不能在公共場所使用。差別在於，從現在開始，被抓到持有40克或6株大麻植物上限的人，原則上不會受到刑事處罰，使用者不會成為警方調查目標，個人消費大麻將被視為行政違規行為，可受到警告性處分，包括警告、告誡、記點、記次、講習、輔導教育等。

巴西聯邦最高法院定義的標準將用來區分吸毒者和販毒者，但這是一個相對的標準，而非絕對的標準。換言之，只要其他犯罪證據確鑿，即使被抓到持有大麻數量低於上限的人，仍會被歸類為販毒者。

巴西司法部長萊萬多夫斯基（RicardoLewandowski）今天讚揚聯邦最高法院將大麻個人消費除罪化，表示這項決議將有助於緩解巴西監獄系統過度擁擠和減少管理囚犯成本等問題。

根據巴西應用經濟研究所（IPEA）估計，目前巴西有大約85萬名囚犯，其中65萬名被監禁在封閉式監獄中，20萬名在家服刑。所有囚犯中，19萬9198人因販毒服刑，其中1萬9348人因持有100克大麻被定罪，每人每年服刑成本花費超過3萬巴西幣（約新台幣17.7萬元）。

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