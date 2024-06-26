40年美總統大選辯論主辦方 今年為何被剔除？拜川同聲對這規則有意見

美國總統大選第一場電視辯論將於台灣時間本周五（6月28日）早上九點登場，雖然美國將近三分之二的選民不希望看見拜登和川普再戰白宮，但事實擺在眼前，不看都不行。這次辯論的主辦單位是CNN，是史上首度由單一電視台主辦美國總統辯論。過去歷屆總統辯論的主辦單位今年慘遭排除，出了什麼問題？

答案也許令人意外，對主辦單位有意見的不是川普，而是拜登。自1988年起，歷屆美國總統大選辯論都是由非黨派團體「總統辯論委員會」（Commission on Presidential Debates ，CPD）主辦，在不同電視頻道播出。拜登5月表示不會參加由CPD主辦的辯論會後，由CNN搶得頭香，9月還有一場，由ABC新聞網主辦轉播。

成立於1987年的CPD，唯一的工作就是主辦每四年的總統候選人辯論會，格式也固定：一共三場，每場90分鐘，以15分鐘為單位，分成六個時段。今年突然被放生，CPD主委法倫柯夫（Frank Fahrenkopf）上節目強調，「我們還沒掛」，主持人強史都華（Jon Stewart）滿臉問號。

美國總統候選人的電視辯論由1960年的尼克森與甘迺迪開啟濫觴，接下來16年是空窗期，CPD成立時，電視辯論還不常見。

CPD究竟是怎麼丟掉獨家主辦權的？除了拜登，川普也有意見。根據慣例，CPD在大選年的9月舉辦電視辯論，今年原定9月16日。由於新冠疫情的影響，提前投票的選民愈來愈多，民主、共和兩黨都希望提前舉行辯論，CPD不為所動。

如果照CPD安排的時程，第一場辯論舉行時，已有10州開始通信投票。此外，2020年排定的一場辯論因為川普染疫而沒有舉行，那場辯論原定的主持人被挖出多年前在拜登辦公室實習過，川普陣營逮到機會砲轟CPD有偏見。

儘管兩黨都希望CPD提前舉行辯論，CPD堅持受到影響的只是一小部分選民，9月辦辯論的另一個理由是讓獨立參選人有充裕時間累積選票，取得參與辯論的門票。以今年來說，CNN遵循CPD的規定，假如ABC也照做，目前姓名出現在6州選票上的羅伯甘迺迪（RFK Jr.），屆時民調若能衝到15%，就可以參加辯論。