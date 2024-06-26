美拉斯維加斯爆槍案！槍手擊斃5人 遭警追捕至絕路後自轟身亡

美國一名男子於當地時間25日上午在內華達州拉斯維加斯槍殺4女1男，還有1名女孩中彈重傷，被警方追捕到絕路後，自轟身亡。

紐時等報導，警方25日聲明指出，47歲男子亞當斯（Eric Adams）在當地時間24日晚間，在北拉斯維加斯一棟大樓內的2間公寓，槍殺4名婦女和1名男子，還有1名13歲女孩也中彈，命危搶救中，警方獲報後在大樓內展開追捕。

根據聲明，亞當斯持槍逃入附近住宅的後院，被逼到絕路，無視員警命令亞當斯放下槍支並舉槍自盡。

警方此前曾警告該地區居民，犯嫌攜帶武器，極其危險，目前尚不清楚兇嫌與受害者之間的關係等細節，僅稱這是一起「孤立事件」。

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