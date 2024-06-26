快訊

太陽花女王劉喬安驚爆罹淋巴癌末期 駁斥週刊爆料：只想做點事

7月財神不請自來！3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美拉斯維加斯爆槍案！槍手擊斃5人 遭警追捕至絕路後自轟身亡

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國內華達州拉斯維加斯傳槍案，槍手擊斃5人後自轟身亡。美聯社
美國內華達州拉斯維加斯傳槍案，槍手擊斃5人後自轟身亡。美聯社

美國一名男子於當地時間25日上午在內華達州拉斯維加斯槍殺4女1男，還有1名女孩中彈重傷，被警方追捕到絕路後，自轟身亡。

紐時等報導，警方25日聲明指出，47歲男子亞當斯（Eric Adams）在當地時間24日晚間，在北拉斯維加斯一棟大樓內的2間公寓，槍殺4名婦女和1名男子，還有1名13歲女孩也中彈，命危搶救中，警方獲報後在大樓內展開追捕。

根據聲明，亞當斯持槍逃入附近住宅的後院，被逼到絕路，無視員警命令亞當斯放下槍支並舉槍自盡。

警方此前曾警告該地區居民，犯嫌攜帶武器，極其危險，目前尚不清楚兇嫌與受害者之間的關係等細節，僅稱這是一起「孤立事件」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

公寓 拉斯維加斯 美國

延伸閱讀

影／新店驚傳槍擊案！招待會館大門遭開近20槍 槍手投案

詐欺車手遇警誘捕駕車衝撞逃逸 北市警朝車輪轟2槍追捕中

NBA／瑞迪克有望接掌湖人兵符 「過來人」柯爾、瑞佛斯給建議

槍手連開28槍！美密西根爆隨機槍殺 至少10人中彈

相關新聞

維基解密創辦人認罪，結束14年司法纏鬥獲自由

維基解密創辦人朱利安亞桑傑（Julian Assange）在6月26日抵達美屬北馬里亞納群島法院，承認違反美國《間諜法》，此項認罪協議，結束了他長達14年的司法纏鬥，重獲自由。

美拉斯維加斯爆槍案！槍手擊斃5人 遭警追捕至絕路後自轟身亡

美國一名男子於當地時間25日上午在內華達州拉斯維加斯槍殺4女1男，還有1名女孩中彈重傷，被警方追捕到絕路後，自轟身亡。

40年美總統大選辯論主辦方 今年為何被剔除？拜川同聲對這規則有意見

美國總統大選第一場電視辯論將於台灣時間本周五（6月28日）早上九點登場，雖然美國將近三分之二的選民不希望看見拜登和川普再...

他22歲發明裝置讓格拉克手槍變機關槍 至今59歲仍懊悔

現年59歲的里昂(Jorge Leon)在年僅22歲時發明了可讓格拉克手槍(Glock)變為全自動射擊機關槍的裝置，當時...

路透：美調查中電信3巨頭 憂數據送北京

路透引述三名消息人士的說法報導，拜登政府正在調查中國移動、中國電信、中國聯通三家電信公司，擔心這些公司可能利用美國雲端和...

肯亞示威遭警察開槍釀5死！歐巴馬同父異母姊姊也遭催淚瓦斯襲擊

肯亞政府近日通過財政法案，擬增加27億美元稅收，以減輕國家債務重擔，引發激烈民怨，大批示威群眾26日衝進國會抗議，警察開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。