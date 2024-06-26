肯亞示威遭警察開槍釀5死！歐巴馬同父異母姊姊也遭催淚瓦斯襲擊
肯亞政府近日通過財政法案，擬增加27億美元稅收，以減輕國家債務重擔，引發激烈民怨，大批示威群眾26日衝進國會抗議，警察開火攻擊，造成至少5死31傷，包括美國前總統歐巴馬同父異母的姊姊奧瑪（Auma Obama）也遭到催淚瓦斯波及。
獨立報報導，畫面中可以看到奧瑪用布擦拭眼睛，並向美國CNN記者馬多沃（Larry Madowo）說，她剛被催淚瓦斯攻擊，稱「我不敢相信這些年輕人只是為了爭取自己的權利，我是來加入他們的。」
數千名抗議者加入示威活動，反對已通過的一項爭議性新稅收法案，目的是增加27億美元稅收，作為減輕國家債務重擔的一環。肯亞光是利息支出即占全年收入37%。
警方朝試圖衝進肯亞國會的示威者開槍，造成至少5死31傷，奧瑪表示，「我們正遭受催淚瓦斯襲擊。我們只有旗幟和橫幅，沒有別的，這些人一無所有。」呼籲當局聆聽年輕人心聲，稱他們是國家的未來。
奧瑪提到，肯亞人口結構年輕，超過80%的人口年齡在35歲及以下，且國家失業率高，許多年輕人沒有工作，批評政府向失業者徵稅。
奧瑪是歐巴馬同父異母的姊姊，成立Sauti Kuu基金會，旨在幫助弱勢青少年探索潛能並獨立發展。
對此，歐巴馬辦公室表示，不會立即對奧瑪與肯亞的抗議事件發表評論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言