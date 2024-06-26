肯亞示威遭警察開槍釀5死！歐巴馬同父異母姊姊也遭催淚瓦斯襲擊

肯亞政府近日通過財政法案，擬增加27億美元稅收，以減輕國家債務重擔，引發激烈民怨，大批示威群眾26日衝進國會抗議，警察開火攻擊，造成至少5死31傷，包括美國前總統歐巴馬同父異母的姊姊奧瑪（Auma Obama）也遭到催淚瓦斯波及。

獨立報報導，畫面中可以看到奧瑪用布擦拭眼睛，並向美國CNN記者馬多沃（Larry Madowo）說，她剛被催淚瓦斯攻擊，稱「我不敢相信這些年輕人只是為了爭取自己的權利，我是來加入他們的。」

數千名抗議者加入示威活動，反對已通過的一項爭議性新稅收法案，目的是增加27億美元稅收，作為減輕國家債務重擔的一環。肯亞光是利息支出即占全年收入37%。

警方朝試圖衝進肯亞國會的示威者開槍，造成至少5死31傷，奧瑪表示，「我們正遭受催淚瓦斯襲擊。我們只有旗幟和橫幅，沒有別的，這些人一無所有。」呼籲當局聆聽年輕人心聲，稱他們是國家的未來。

奧瑪提到，肯亞人口結構年輕，超過80%的人口年齡在35歲及以下，且國家失業率高，許多年輕人沒有工作，批評政府向失業者徵稅。

奧瑪是歐巴馬同父異母的姊姊，成立Sauti Kuu基金會，旨在幫助弱勢青少年探索潛能並獨立發展。

對此，歐巴馬辦公室表示，不會立即對奧瑪與肯亞的抗議事件發表評論。