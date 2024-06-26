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Fed理事庫克樂觀通膨趨緩 或可降息但時點未明

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會理事庫克（Lisa Cook）25日在紐約經濟俱樂部演講。 路透
美國聯準會理事庫克（Lisa Cook）25日在紐約經濟俱樂部演講。 路透

美國聯準會理事庫克（Lisa Cook）周二表示，「在某個時間點」降息將是合適的。她對美國的通膨趨緩進程表示樂觀，認為今年通膨將持續改善，明年的進展會更快。

庫克周二（25日）在紐約經濟俱樂部發表預先準備好的演說，她強調，通膨走勢並不一定就會如她所預期的開展，她正緊盯著通膨預期是否有上升的跡象，一旦通膨預期上升，會令聯準會（Fed）維持目前的利率更久一點；若勞動力市場冷卻得更快，聯準會的降息時間表就會加速。

以目前的數據，庫克說：「隨著對抗通膨取得重大進展，加上勞動力市場逐步冷卻，在某個時候點，降低政策約束力將是適當的，以保持經濟的健康平衡」。至於調整貨幣政策的時間，「將取決於經濟數據如何演變，以及這些數據反映的經濟前景和風險平衡」。

庫克在聯準會的利率決策會議聯邦公開市場委員會（FOMC）是具有投票權的成員，2022年5月加入聯準會理事會。聯準會自2023年7月以來，一直將聯邦基金利率維持在5.25%～5.50%區間不動。

庫克預期三個月和六個月通膨率將繼續下行，但「過程可能顛簸」，直到年底，每月的通膨數據可能會與2023年下半年的「良好」讀數相似，但是年度的數據就只出現窄幅波動。

她說：「我認為，明年的通膨有望更大幅度放緩，住房服務通膨將下降，以反映之前新租約租金漲幅放緩。而核心商品通膨會保持輕微負值，剔除住房的核心服務通膨亦會隨著時間的推移而降溫」。

庫克認為，目前的貨幣政策具有約束力，為總需求帶來抑制的壓力。她看美國勞動力市場大致回到了疫情前的水準，雖然「供應吃緊但沒有過熱」。她補充說，數據顯示去年的就業成長被誇大了，今年可能仍然如此。

聯準會 通膨

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