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假領養真蓄奴！美白人夫妻被抓包專挑黑人小孩領養 關黑屋、逼務農

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國維吉尼亞州63歲蘭茲（圖右）與62歲懷費勒（圖左）領養非裔兒童非法強迫勞動與虐待。圖╱取自YouYube影片
美國維吉尼亞州63歲蘭茲（圖右）與62歲懷費勒（圖左）領養非裔兒童非法強迫勞動與虐待。圖╱取自YouYube影片

美國維吉尼亞州一對富有白人夫妻專門領養非裔兒童強迫從事農場勞動，並囚禁在只有小便盆、沒水沒食物的陰暗穀倉，社福機構查訪抓包虐待兒童，夫婦竟然辯稱孩子「自己喜歡」，25日出庭亦不認罪，「假領養真蓄奴」的惡劣行徑令人髮指。

去年10月在西維吉尼亞（West Virginia）西森維爾（Sissonville），63歲蘭茲（Donald Ray Lantz）與62歲懷費勒（Jeanne Kay Whitefeather）被發現專挑非裔種族兒童領養，年齡最小僅6歲、最大16歲，並且逼迫他們在農場工作，更生活在極其惡劣的環境。

鄰居發現異狀通報社福機構，社工上門查訪發現兩名少年男女被囚禁在沒有任何燈光的穀倉，裡面只有一個小便盆，也沒有飲用水，平時睡在沒有床墊的水泥地板。其中一人更向警方透露已經被關12個小時沒吃東西。

兩人衣服破爛，少女穿著鞋子，少年赤腳有明顯的潰瘍傷口，身上散發體味。鄰居更透露，蘭茲夫婦不准孩子進入主屋。

警方獲報上門時，懷費勒竟辯稱他們「自己喜歡」被關在裡面，還說那是「俱樂部遊戲室」。

卡納瓦縣巡迴法院法官阿斯克（Maryclaire Akers）說，這是她見過最糟的起訴書，「這些孩子因為自身種族，基本上被當成奴隸對待」。

蘭茲和懷費勒被控販賣未成年兒童、強迫未成年兒童從事勞動，以及忽視兒童造成嚴重身體傷害或死亡等罪名。

兩人今年2月火速籌出40萬美元（新台幣1300萬元保釋金）；3月底檢方提出保釋金來源合法、但目的不法，要求提高保釋金額。

法院最新提高保釋金至每人50萬美元（約新台幣1635萬元），兩人重新被收押。

受虐兒 未成年

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