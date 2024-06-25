6天後才報失蹤…男健行3小時卻迷路10天 每日靠「做1事」驚險求生

紐約郵報24日綜合報導，美國加州一名健行客探索聖塔克魯茲山區（Santa Cruz Mountains）時迷路了10天，直到上周終於獲救前，每天用自已鞋子喝一加侖（約3.8公升）的水求生。

34歲的麥克利許（Lukas McClish）住在博爾德溪鎮（Boulder Creek, CA），11日開始健行時，甚至連一件襯衫都沒穿。原因是整趟行程本該只會花3個鐘頭，但他隨後就迷路了。直到6天之後，當他沒出席父親節晚餐時，才獲通報失踪。

麥克利許獲救後告訴記者，他出發時只穿了一條褲子、一雙登山鞋和一頂帽子，「我有一隻手電筒，還有一把折疊剪刀…僅此而已」。他說，「我只確保每天喝一加侖的水，但此後，一天快要結束的時候，我的身體需要食物和某種營養」。

根據報導，麥克利許自述爬上了峽谷，然後沿著峽谷走到下一個瀑布，接著坐在瀑布旁邊，用鞋子喝水，還吃了野生漿果。他睡在濕的葉子上，同時高喊救命，「就是『救命、救命，我在這裡』，或是『有人在嗎？我想要一個墨西哥捲餅和一個塔可碗』，這就是在頭五天後，當我開始有點意識到自己可能陷入麻煩而無法脫身時，每天想到的事情」。

因為加州北部的近期野火燒毀了某些地標，讓麥克利許很難定位。多個機構進行了徹底的搜索，隨後終於在20日下午找到人。加州森林防火廳（Cal Fire）聖馬刁-聖塔克魯茲分局在社群媒體發文表示，「有多起目擊者聽到有人喊救命的報告，但此人的位置很難確定」。

麥克利許說，除了身體有點酸痛跟失聲外，他沒有受到任何傷害。他告訴記者，看到尋找自己的急救人員在地面留下的所有鞋印和爪印時，心中很感激，「這真的很讓人感到謙卑，我不曉得，這是一次很棒的經歷」。