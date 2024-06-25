紐約拿索郡立法 禁跨性別女性參加女子運動賽事

美國紐約州拿索郡立法機關今天通過一項法律，禁止成年與未成年女性運動團體使用長島郡的體育場館或設施，除非她們禁止跨性別女性參與體育賽事。

這項新法與拿索郡（Nassau County）共和黨籍郡長布雷克曼（Bruce Blakeman）於2月發布、此後遭法院駁回的命令幾乎一模一樣。上述命令發布後立即引發紐約州檢察總長和當地女子滑輪隊的質疑，因為該命令違反該州禁止因生理性別或性別認同歧視他人的規定。

布雷克曼宣稱，這項命令是為確保順性別（cisgender）女性有最公平的機會贏得體育賽事。不過，紐約州法院上月裁定，只有郡立法機關有權做出這類調整。

根據布雷克曼預計將簽署的新法律，若成年、未成年女子運動賽事的主辦單位欲預約郡營運的場館或設施，就必須詢問參加隊伍所有成員出生證明上登記的性別，並將證明上登記為女性者剔除。

上述限制不適用於成年、未成年男子運動團體，也不適用於拿索郡的男女混合競技隊伍。

拿索郡檢察官辦公室律師拉格瑞卡（VictoriaLagreca）針對新法解釋，近年來發生4起順性別女性與跨性別女性一起參加體育競賽時受傷的案例，其中有2起發生在麻薩諸塞州（Massachusetts）、1起發生在北卡羅來納州（North Carolina），加拿大也有類似案件。

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）曾稱這類限制既非法又充滿對跨性別的恐懼，民權組織也譴責此舉是非法歧視和對民眾隱私的非必要侵犯。

美國最高法院2020年裁定，基於性傾向或性別認同的歧視構成民權法案（Civil Rights Act）中的非法性別歧視。（譯者：李晉緯/核稿：施施）